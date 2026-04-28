Tres miradas y una misma luna: el workshop que une astroturismo, vino y la geometría sagrada en Mendoza

El miércoles 1 de mayo a las 19:00 h, las organizaciones Run For Wine y Bali Andino presentarán «Tres miradas. Una misma luna», un workshop interdisciplinario que propone un abordaje integral del satélite natural a través de los sentidos, la ciencia y la introspección emocional.

En el marco de la Luna Llena en Escorpio —momento asociado astrológicamente a la transformación y la profundidad—, el evento se desarrollará en el Templo de Bali Andino. Este espacio, diseñado bajo los principios de la geometría sagrada, busca armonizar la energía y potenciar la percepción de los asistentes, ofreciendo un entorno ideal para el aprendizaje y la introspección.

Entradas disponibles: https://www.entradaweb.com.ar/evento/933349b3/step/1

Un recorrido por tres ejes temáticos

La experiencia estará guiada por tres expertos que ofrecerán perspectivas complementarias:

Eje 1 | Vino & Luna: La sommelier Flora Ferrer dirigirá una evaluación sensorial, explicando cómo las fases lunares influyen en los ciclos biológicos de la vid y en los ritmos de elaboración del vino.

Eje 2 | Luna & Emociones: La consultora astrológica Natalia Girin brindará herramientas para conectar con los procesos emocionales y alinear la energía personal según el tránsito lunar actual.

Eje 3 | La Luna como objeto físico: El guía astronómico Daniel Broncales encabezará una observación con telescopio, desentrañando los secretos técnicos y científicos del cosmos.

Propuesta sensorial

Además de las disertaciones, la entrada incluye un e-book astrológico exclusivo para los participantes, una degustación de vinos seleccionados y una mesa ritual de sabores picantes con los productos de Kyros Ajies mostrando asi la experiencia de Mujeres Picantes y Las Juanas, Sabores de Autoras diseñada para acompañar la atmósfera de la noche.

Debido a la naturaleza del espacio y la búsqueda de una experiencia personalizada, los cupos son estrictamente limitados.

Detalles del evento

Fecha: 1 de mayo de 2026.

1 de mayo de 2026. Hora: 19:00 h.

19:00 h. Lugar: Templo de Bali Andino. Guardia Vieja 2700 Vistalba, Lujan de Cuyo

Templo de Bali Andino. Guardia Vieja 2700 Vistalba, Lujan de Cuyo Información y reservas: +54 9 261 635 4077.

Sobre los organizadores

Run For Wine y Bali Andino colaboran en esta edición para fusionar el mundo del vino con el bienestar y la arquitectura consciente, creando eventos que trascienden la cata tradicional para convertirse en hitos de conexión cultural y personal.