El vermú mendocino «Vecino», entre los mejores del mundo

Con raíces profundamente mendocinas y un guiño inconfundible a la tradición italiana, «Vecino» se posiciona como una de las nuevas referencias dentro del universo de los aperitivos. En los World Drinks Awards 2026 fue elegido como uno de los mejores del mundo, compitiendo con bebidas de España, Camboya e Italia.

Elaborado íntegramente en la provincia de Mendoza, este vermú reinterpreta el estilo clásico de Turín con una impronta moderna, pensada para consumidores cada vez más exigentes. A base de vino blanco elaborado con cepas criollas —como criolla chica, criolla grande y Pedro Giménez—, Vecino logra un perfil equilibrado que combina tradición y frescura. Su identidad se construye a partir de un delicado juego entre dulzor, amargor y acidez, donde el caramelo tostado cumple un rol central: aporta color, redondea el sabor y suaviza el carácter del ajenjo, el botánico esencial que define su carácter aperitivo.

“Es un vermut de color atractivo y aroma rebelde”, sintetizan desde la marca, que ha sabido consolidar un producto con personalidad propia. En nariz, se destacan notas herbales como romero y coriandro, acompañadas por especias como la nuez moscada. En boca, el recorrido culmina con matices de canela y vainilla, que evocan sutilmente perfiles vínicos como el oporto o el jerez.

Una historia de reinvención

Detrás de «Vecino» hay una historia de adaptación y lectura del contexto. Tras el impacto de la pandemia y el declive del auge de la cerveza artesanal, los emprendedores Christian O’Farrell y Martín Tripodi —luego, junto a Tomás Kelly— decidieron reconvertir su experiencia y apostar por un producto con historia, pero con potencial de renovación.

Luego de años vinculados a la producción cervecera, comenzaron a experimentar con vermú, explorando recetas, botánicos y bases vínicas. Ese proceso de prueba y error derivó en una fórmula que combina técnica, sensibilidad y fuerte identidad territorial.

El 2022 fue clave: marcado por la experimentación y la búsqueda de equilibrio, sentó las bases del producto actual. Ya en 2023, con la validación de consumidores y especialistas, «Vecino» salió al mercado en su formato de 750 ml, lo que marcó el inicio de su expansión.

Un mercado en crecimiento

El resurgimiento del vermú no es casual. En los últimos años, tanto en Argentina como a nivel global, esta categoría ha ganado terreno impulsada por una tendencia hacia bebidas más naturales, de menor graduación alcohólica y con mayor complejidad aromática.

El vermú, además, conecta con una dimensión emocional: remite a encuentros familiares, al aperitivo previo a la comida y a una tradición que atraviesa generaciones. En ese contexto, propuestas como «Vecino»ogran capitalizar ese valor simbólico, aportando una versión contemporánea y sofisticada.

Producción y expansión

La marca se produce hoy en alianza con una destilería de relevancia en Mendoza, lo que permitió escalar la producción sin perder el control sobre la receta y los procesos. De pequeños lotes iniciales, el proyecto evolucionó hacia volúmenes que hoy alcanzan decenas de miles de botellas.

«Vecino» ya está presente en más de 120 puntos de venta en todo el país, incluyendo bares, restaurantes y vinotecas, con fuerte presencia en plazas como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Además, cuenta con canal de venta por internet.

El próximo paso está claro: la internacionalización. Con Chile como primer objetivo, la marca busca abrirse camino en mercados externos, apostando a distribuidores y al crecimiento sostenido mediante reinversión.

Identidad y reconocimiento internacional

El concepto de “vecino” —cercanía, confianza, comunidad— define no solo el nombre sino también la esencia del producto. Esa identidad se traslada al diseño: una estética clásica, con referencias a paisajes mendocinos y una paleta que remite a lo patrimonial, logrando un equilibrio entre lo tradicional y lo actual.

Ese trabajo integral tuvo su recompensa: en los World Drinks Awards 2026, «Vecino» fue distinguido como uno de los mejores vermús del mundo, siendo además el único representante de la región en obtener un reconocimiento frente a competidores de países como Italia, España y Camboya.

Con una receta que honra el pasado y una mirada puesta en el futuro, «Vecino» demuestra que el vermú no solo está de regreso, sino que tiene mucho por decir desde el corazón de Mendoza hacia el mundo.