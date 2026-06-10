El CEM abre la convocatoria a la 23° edición del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) abre a partir de hoy la convocatoria al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026, el reconocimiento más importante de la provincia para el talento joven. Desde hace más de dos décadas, este galardón se ha consolidado como el espacio para identificar, visibilizar y celebrar a las nuevas generaciones que generan un impacto real en sus comunidades a través de su talento, innovación y compromiso.

Mendoza tiene una larga y orgullosa tradición de promesas. Científicos, artistas, deportistas, emprendedores y líderes que se formaron en nuestra tierra hoy transforman realidades en todo el planeta. La 23° edición del Premio honra ese legado y lo proyecta con fuerza hacia el futuro, bajo una premisa clara: los jóvenes son el motor indispensable para la transformación de nuestra provincia y premiar su esfuerzo hoy, es sembrar la semilla de la Mendoza pujante que queremos.

Al respecto, el presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Martín Clément, destacó el valor de esta nueva convocatoria: «Mendoza tiene en su ADN una profunda cultura del esfuerzo y un talento local muy fuerte que necesitamos potenciar más que nunca. Desde el CEM estamos convencidos que, para recuperar una senda de crecimiento sostenible en nuestra provincia, el camino es dar visibilidad y apoyar a las nuevas generaciones. El Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 busca justamente eso: reconocer a quienes, con liderazgo, innovación y compromiso social, deciden apostar por Mendoza, transformando su entorno y construyendo el futuro que nos merecemos.»

Algunas de las ganadoras del Premio Jóvenes Mendocino Destacado 2025.

Lo que este premio celebra va mucho más allá del éxito ya consolidado. Celebra el proceso: el trabajo silencioso de cada día, la valentía de empezar de cero, la resiliencia ante la adversidad y la persistencia de quien sabe que lo que está haciendo importa, aunque al principio pocos lo vean. A lo largo de 22 ediciones, más de 1.700 postulaciones, 478 ternados y 181 premiados han demostrado que el potencial de nuestra juventud no tiene techo. Lo que nace y se gesta en Mendoza, definitivamente le pertenece al mundo.

Siete categorías, siete espacios de creación

El Premio reconoce la excelencia y el mérito en siete áreas fundamentales, entendiendo que cada una de ellas es un motor clave para el desarrollo social y económico de la región:

Académica Científica y/o Tecnológica Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad Cultura Deporte Empresa Sector Público

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años, nacidos en la provincia de Mendoza o que acrediten más de seis años de residencia en ella. Los postulantes pueden inscribirse o ser referenciados y propuestos por terceros.

Las inscripciones estarán abiertas desde este miércoles 10 de junio hasta el 1° de agosto de 2026 de manera digital a través del sitio web oficial: https://jmd.cem.org.ar/participa .

El galardón

Quienes resulten ganadores en cada una de las siete categorías recibirán un diploma de honor y un reconocimiento económico de U$S 800.

Acerca del CEM

El Consejo Empresario Mendocino es una asociación civil sin fines de lucro creada en marzo de 1997 que nuclea a empresarios cuyo interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto.

Tiene como objetivo realizar aportes para enriquecer el proceso de toma de decisiones de los distintos gobiernos y contribuir al esclarecimiento de los problemas económicos y sociales de la provincia de Mendoza con la mira puesta en el interés general. El Consejo realiza propuestas con una mirada amplia, de largo plazo, haciendo foco en temas trascendentales para el futuro de la Provincia y la región.