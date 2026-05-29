Club Gourmet Mendoza celebró una noche de alta gastronomía y vinos en 5 Suelos, de Durigutti Family Winemakers

El Club Gourmet Mendoza realizó su segunda cena del año 2026 en el restaurante 5 Suelos – Cocina de Finca, ubicado en Durigutti Family Winemakers, en una velada donde la gastronomía, los vinos y la identidad del terruño mendocino fueron los grandes protagonistas.

La prestigiosa bodega mendocina fundada en 2002 por los hermanos y enólogos Pablo Durigutti y Héctor Durigutti se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la vitivinicultura argentina gracias a su trabajo en la recuperación de viñedos antiguos, la elaboración de vinos de alta gama y una propuesta integral que une vino, turismo y gastronomía en el corazón de Las Compuertas, Luján de Cuyo.

En este marco, miembros e invitados del Club Gourmet Mendoza disfrutaron de una experiencia gastronómica especialmente diseñada para la ocasión, acompañada por algunas de las etiquetas más representativas de la casa. La noche también sirvió para dar la bienvenida a nuevos integrantes del club, fortaleciendo una comunidad que desde 1998 celebra la cultura gastronómica y vitivinícola de Mendoza.

Durante la velada, la comisión directiva del Club Gourmet Mendoza, integrada por Jorge Ripa, presidente; Ricardo Juárez, secretario; Jorge Perafita, tesorero; y Gustavo Flores Bazán, responsable de prensa, realizó la entrega de bandas y pines identificatorios a los nuevos integrantes de la institución.

En ese marco, Jorge Ripa puso en valor el trabajo que viene realizando el Club, destacando la incorporación de sponsors y nuevos miembros que permiten reposicionar a la institución como un espacio de camaradería, pero también de networking entre sus integrantes.

Además, remarcó que el objetivo es seguir fortaleciendo un ámbito que promueva y visibilice la gastronomía, los vinos y los distintos espacios emblemáticos de Mendoza, generando vínculos entre empresarios, profesionales y amantes de la cultura gastronómica y vitivinícola.

Uno de los momentos destacados de la velada fue el reconocimiento a Héctor Durigutti por su trayectoria y el desarrollo de Durigutti Family Winemakers, junto a la chef ejecutiva de 5 Suelos – Cocina de Finca, Patricia Courtois, quien presentó un menú pensado para resaltar los sabores de estación, los productos locales y la identidad de la zona.

Un menú pensado desde el terruño

La experiencia comenzó con una recepción acompañada por Vermut Guardianes del Cerro y una serie de bocados sorpresa preparados por la chef. Luego llegó la bienvenida oficial de Patricia Courtois con su reconocida sopa de ajo, maridada con Proyecto Las Compuertas Blanco de Finca.

El recorrido gastronómico continuó con un Pejerrey Marinado, crema ácida, vino blanco y liláceas, acompañado por Raíces del Miño Treixadura. El tercer paso presentó un Soufflé de Quesos con salsa de morrón asado y olivas negras, junto a Proyecto Las Compuertas Cabernet Franc.

Como plato principal se sirvió Solomillo con puré de membrillo y repollos braseados, maridado con Durigutti Familia Malbec. El cierre dulce estuvo a cargo de Texturas de Dulce de Leche, acompañado por Inframundo Natural Naranjo de Semillón.

Gastronomía con identidad local

Durante la cena, Héctor Durigutti destacó el espíritu de 5 Suelos, un restaurante que trabaja con productos de cercanía, ingredientes provenientes de la huerta y recetas inspiradas en los sabores familiares.

“El espíritu del restaurante tiene que ver con rescatar los sabores de la cocina de nuestra mamá y nuestra abuela”, expresó el anfitrión, quien además remarcó que el proyecto gastronómico es llevado adelante por trabajadores de la zona de Las Compuertas, generando empleo local y fortaleciendo un modelo sustentable vinculado a la comunidad.

Por su parte, Patricia Courtois, reconocida como Embajadora Marca País Argentina, explicó que la propuesta de 5 Suelos se basa en productos frescos de estación. “La materia prima nace de nuestra propia huerta orgánica, a metros de la cocina, y también del trabajo de pequeños productores de la zona”, señaló la chef.

Además, destacó que el restaurante ofrece distintas experiencias culinarias inmersas en el paisaje de viñedos, con menús por pasos, propuestas maridadas y experiencias especiales de temporada.

La noche concluyó entre brindis, aplausos y agradecimientos al equipo de Durigutti Family Winemakers por la hospitalidad y la experiencia compartida, en una nueva celebración de la gastronomía y el vino mendocino.