Mendoza celebrará su identidad olivícola en el Festival Provincial del Envero 2026

Lavalle será sede de una nueva edición del encuentro que pone en valor la producción de aceite de oliva virgen extra, el turismo y la gastronomía de Mendoza.

Mendoza volverá a rendir homenaje a una de sus actividades productivas más emblemáticas con la realización del III Festival Provincial del Envero 2026, un evento que celebra la cultura del olivo y la llegada del primer aceite del año. En esta oportunidad, la sede será el departamento de Lavalle, consolidando el carácter itinerante de una propuesta que recorre los principales territorios olivícolas de la provincia.

El encuentro se desarrollará los días 12 y 13 de junio en la Casa de la Cultura Juanita Vera, ubicada en Villa Tulumaya, y reunirá a productores, especialistas, emprendedores, turistas y vecinos en torno a una agenda que combina capacitación, gastronomía, cultura y promoción del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Organizado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur), el Ministerio de Producción, Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza) y la Municipalidad de Lavalle, en el marco del programa Mendoza Oliva Bien, el festival busca fortalecer el posicionamiento de Mendoza como referente nacional de la actividad olivícola y potenciar el desarrollo del oleoturismo.

Jornada técnica para productores y profesionales

La programación comenzará el viernes 12 de junio, de 10 a 16, con una Jornada Técnica destinada a productores, profesionales, estudiantes y público interesado en la actividad olivícola.

La propuesta incluirá instancias de capacitación, actualización profesional e intercambio de conocimientos sobre producción, calidad, innovación y comercialización del aceite de oliva virgen extra. La participación requerirá inscripción previa y contará con cupos limitados.

Un festival para celebrar el primer aceite del año

El sábado 13 de junio, de 12 a 18, se realizará el Festival Provincial del Envero, abierto al público y pensado para que mendocinos y visitantes puedan conocer más sobre la cultura del olivo a través de experiencias participativas.

La jornada contará con artistas y músicos en vivo, patio gastronómico, presencia de almazaras, catas guiadas de aceite de oliva virgen extra, cooking classes, exposición de artesanos y diversas actividades culturales vinculadas a la identidad productiva de Mendoza.

¿Qué es el envero?

El envero es el momento biológico en el que la aceituna comienza a cambiar de color, pasando del verde intenso a tonalidades moradas y negras. Este proceso marca el punto óptimo de maduración para la elaboración de aceites de oliva virgen extra de cosecha temprana, reconocidos por su calidad, frescura y perfil sensorial.

A partir de este concepto, el festival se ha convertido en una de las principales acciones de promoción de la cultura olivícola mendocina, generando espacios de encuentro entre producción, turismo y gastronomía.

Mendoza fortalece su liderazgo olivícola

La edición 2026 reafirma el compromiso de la provincia con el desarrollo de la industria olivícola y la promoción de productos con identidad territorial. Además de impulsar el consumo de aceite de oliva virgen extra, el festival contribuye a visibilizar el trabajo de productores y almazaras, generando nuevas oportunidades para el turismo vinculado a la producción agroindustrial.

La primera edición del Festival Provincial del Envero se realizó en San Martín en 2024, mientras que la segunda tuvo lugar en Maipú durante 2025. Ahora, Lavalle toma la posta para continuar fortaleciendo una celebración que ya forma parte del calendario productivo y turístico de Mendoza.

Datos del evento

III Festival Provincial del Envero 2026

Fechas: 12 y 13 de junio de 2026

Lugar: Casa de la Cultura Juanita Vera

Dirección: RP34 100, Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza

Viernes 12 de junio

Jornada Técnica

Horario: 10 a 16

Modalidad: Inscripción previa y cupos limitados

Destinatarios: Productores, profesionales, estudiantes y público interesado en la actividad olivícola

Sábado 13 de junio

Festival Provincial del Envero