Legado Fuegos: gastronomía de autor y experiencias premium junto al chef Juan Azcárate

Ubicado en Villa Seca, Maipú, Legado Fuegos forma parte de la propuesta integral de Legado Experience junto a Bodega Patrón Santiago, combinando vino, gastronomía y hospitalidad en una experiencia orientada al turismo enogastronómico premium en Mendoza.

Patrón Santiago es una bodega familiar que eligió un camino poco común dentro de la industria vitivinícola: hacer vino sin prisa, sin volumen y sin intermediarios. Con una producción de apenas 30.000 botellas al año, cosecha manual y viñedos propios, cada decisión responde a una misma idea: respetar el origen y generar un vínculo directo con quienes descorchan cada botella.

Fundada en 1979 bajo la filosofía de “El Valor del Tiempo”, fue una de las primeras bodegas boutique de Mendoza y mantiene una identidad enfocada en vinos de guarda, partidas limitadas y líneas premium como Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y blends de alta gama.

La propuesta gastronómica está liderada por el chef Juani Azcárate, quien desarrolla una cocina basada en productos regionales, técnicas de fuego y una mirada contemporánea sobre la gastronomía mendocina.

El concepto culinario trabaja carnes al fuego, vegetales de estación y menús diseñados para acompañar los vinos de la bodega mediante experiencias de maridaje. La propuesta incluye almuerzos entre viñedos, cenas de pasos, eventos privados y experiencias gastronómicas orientadas tanto al público local como al turismo nacional e internacional.

Además de la experiencia gastronómica, Legado Experience integra un wine lodge con alojamiento boutique, arquitectura contemporánea y servicios orientados al descanso y la hospitalidad personalizada.

La combinación entre vino, cocina de autor, paisaje y alojamiento posiciona al proyecto como una de las propuestas destacadas dentro del turismo gastronómico y vitivinícola de Maipú.