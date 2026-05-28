Emanero llega la provincia con su nuevo álbum “Todo por un beso”

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum “Todo por un beso” y lograr su quinto Movistar Arena sold out, el artista llega la provincia con su nuevo show. Entradas disponibles.

Emanero no para de sorprender. Tras el lanzamiento del álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas, comenzó la gira presentación con la que alcanzó su quinto show agotado en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Con este nuevo concierto, el artista vuelve al Arena Maipú Stadium el próximo sábado 6 de junio. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Un nuevo álbum y un show en vivo con grandes sorpresas

El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva, Los Caligaris, entre otros invitados.

Esta nueva gira internacional que lo llevará a distintos escenarios de Argentina, Uruguay y España está marcada en el vivo por el reciente álbum, combinando sus nuevas canciones con los grandes éxitos que construyeron su camino hasta hoy. Con una puesta en escena dinámica y narrativa, el show recorre distintas emociones, alternando momentos íntimos con otros de mayor energía.

Acerca de Emanero

Federico Giannoni, conocido artísticamente como Emanero, es uno de los artistas más versátiles y auténticos de la música argentina. Cantante, compositor y productor, logró construir una identidad única que conecta lo popular con lo contemporáneo y atraviesa generaciones a través de la emoción, las historias y la canción.

Con el paso del tiempo, se apropió de un concepto que marcó un antes y un después en su carrera y en la música argentina: Runfla. En la obra de Emanero, Runfla se refiere a las colaboraciones que reúnen artistas de diferentes generaciones y estilos en un mismo lenguaje musical. Este concepto se expandió más allá de lo artístico, convirtiéndose en una estética, una gira y un álbum completo: una experiencia colectiva donde confluyen distintas voces, géneros y emociones, siempre desde lo popular y lo auténtico.

De este universo surgieron hits como “Bandido”, “Atorrante”, “Adicto” y “Sinvergüenza”, que superaron los 500 millones de streams y le valieron a Emanero el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical en 2024.

En 2026, Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que celebra el amor y los vínculos desde distintas miradas. El disco combina baladas, merengues reflejando su versatilidad y madurez musical. Incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados, ampliando aún más su universo artístico.

El lanzamiento llega junto con el anuncio de su gira internacional, que lo llevará por toda Latinoamérica y Europa, consolidando su expansión y reafirmando su lugar como un referente de un sonido que atraviesa todas las generaciones.