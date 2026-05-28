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La Fiesta Bresh vuelve al Arena Maipú Stadium en su edición 10 Aniversario

Por MASSNEGOCIOS el 28 mayo, 2026

Un cumpleaños especial de la Fiesta más linda del mundo en Mendoza, el sábado 13 de junio, a la medianoche en el Arena Maipú Stadium. Las entradas anticipadas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.

10 Años de una fiesta que recorrió el mundo

Nacida en Argentina y convertida en un fenómeno global, la Bresh logró revolucionar la manera de vivir la noche. Con una propuesta inclusiva, descontracturada y atravesada por la música, la fiesta creció hasta consolidarse como una marca internacional con ediciones en las principales ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

En estos diez años, la Bresh construyó una identidad propia basada en la diversión, la libertad y la conexión entre generaciones. Su fórmula combina hits del reggaetón, trap, pop, cumbia y house con una experiencia inmersiva donde cada detalle forma parte del show: luces, visuales, ambientaciones temáticas y múltiples intervenciones que transforman cada edición en una celebración distinta.

La edición aniversario en Mendoza repasará el recorrido de una fiesta que trascendió fronteras y se convirtió en punto de encuentro para miles de personas alrededor del mundo. Además de su propuesta musical, la experiencia incluirá espacios interactivos, estaciones de glitter, sorpresas especiales y una producción pensada para celebrar una década de noches inolvidables.

A lo largo de los años, la Bresh también se transformó en un evento elegido por figuras del espectáculo, la música y el deporte. Artistas como Duki, Nicki Nicole, Bizarrap, Trueno y Lali Espósito participaron de distintas ediciones, al igual que personalidades internacionales como Paulo Dybala, Sergio Agüero, Bad Bunny, Anya Taylor-Joy y Zendaya.

Para mayores de 18 años, la Fiesta Bresh celebrará en Mendoza una década de música, encuentros y una propuesta diferente que trascendió fronteras.

Publicado en Movida

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