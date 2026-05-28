La Fiesta Bresh vuelve al Arena Maipú Stadium en su edición 10 Aniversario

Un cumpleaños especial de la Fiesta más linda del mundo en Mendoza, el sábado 13 de junio, a la medianoche en el Arena Maipú Stadium. Las entradas anticipadas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.

10 Años de una fiesta que recorrió el mundo

Nacida en Argentina y convertida en un fenómeno global, la Bresh logró revolucionar la manera de vivir la noche. Con una propuesta inclusiva, descontracturada y atravesada por la música, la fiesta creció hasta consolidarse como una marca internacional con ediciones en las principales ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

En estos diez años, la Bresh construyó una identidad propia basada en la diversión, la libertad y la conexión entre generaciones. Su fórmula combina hits del reggaetón, trap, pop, cumbia y house con una experiencia inmersiva donde cada detalle forma parte del show: luces, visuales, ambientaciones temáticas y múltiples intervenciones que transforman cada edición en una celebración distinta.

La edición aniversario en Mendoza repasará el recorrido de una fiesta que trascendió fronteras y se convirtió en punto de encuentro para miles de personas alrededor del mundo. Además de su propuesta musical, la experiencia incluirá espacios interactivos, estaciones de glitter, sorpresas especiales y una producción pensada para celebrar una década de noches inolvidables.

A lo largo de los años, la Bresh también se transformó en un evento elegido por figuras del espectáculo, la música y el deporte. Artistas como Duki, Nicki Nicole, Bizarrap, Trueno y Lali Espósito participaron de distintas ediciones, al igual que personalidades internacionales como Paulo Dybala, Sergio Agüero, Bad Bunny, Anya Taylor-Joy y Zendaya.

Para mayores de 18 años, la Fiesta Bresh celebrará en Mendoza una década de música, encuentros y una propuesta diferente que trascendió fronteras.