La banda Golden Maker’s ya prepara su gran concierto en el Teatro Mendoza

La banda Golden Maker’s ya prepara su gran concierto en el Teatro Mendoza, el próximo viernes 29 de mayo, a las 21. Será una noche especial en la cual el público disfrutará de un viaje directo al corazón, a través de grandes clásicos del género romántico.

Bajo el concepto de «Lentos Latinos», la agrupación propone un recorrido nostálgico y emocionante por baladas que marcaron a fuego a distintas generaciones. El repertorio incluirá éxitos de íconos internacionales como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Laura Pausini, Tamara, Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz, Franco De Vita y Marco Antonio Solís, entre otros.

El encuentro promete ser una velada diseñada para revivir esos himnos románticos que son parte de nuestra memoria emocional, con la calidad interpretativa y el sello distintivo de Golden Maker’s.

Detalles del evento