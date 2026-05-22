La banda Golden Maker’s ya prepara su gran concierto en el Teatro Mendoza, el próximo viernes 29 de mayo, a las 21. Será una noche especial en la cual el público disfrutará de un viaje directo al corazón, a través de grandes clásicos del género romántico.
Bajo el concepto de «Lentos Latinos», la agrupación propone un recorrido nostálgico y emocionante por baladas que marcaron a fuego a distintas generaciones. El repertorio incluirá éxitos de íconos internacionales como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Laura Pausini, Tamara, Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz, Franco De Vita y Marco Antonio Solís, entre otros.
El encuentro promete ser una velada diseñada para revivir esos himnos románticos que son parte de nuestra memoria emocional, con la calidad interpretativa y el sello distintivo de Golden Maker’s.
Detalles del evento
- Fecha y hora: viernes 29 de mayo, 21 h
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)
- Entradas: Disponibles a través de Entradaweb
- Produce: El Buey Producciones