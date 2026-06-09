Autoferia Lorenzo propone «Junio Mundialista» en Circuito Pinar del Este con beneficios en vehículos usados y premios a sus clientes

Con un stock que supera las 150 unidades en exhibición, Autoferia Lorenzo ofrece los mejores autos usados con financiación exclusiva y activaciones de experiencia para el cliente.

Con el Mundial de Fútbol como telón de fondo, Grupo Lorenzo anuncia el despliegue de una ambiciosa campaña «Junio Mundialista». La iniciativa tendrá lugar el próximo f in de semana en las instalaciones de Autoferia Lorenzo en Circuito Pinar del Este, en el predio del Carrefour.

El evento, en el que se respirará un auténtico clima mundialista, ofrecerá a los asistentes la posibilidad de conocer y aprovechar, con beneficios únicos, la oferta de autos usados que propone Autoferia Lorenzo. Además, podrán vivir experiencias lúdicas preparadas especialmente para esas dos jornadas.

Adicionalmente, bajo la consigna conceptual “Vení a conocer todas las oportunidades que tenemos”, los compradores que concreten la adquisición de su vehículo usado durante las jornadas recibirán un exclusivo kit mundialista especialmente desarrollado para acompañar a la Selección Nacional.

Cronograma de Actividades

El evento se desarrollará en dos jornadas en Autoferia Lorenzo, en Circuito Pinar del Este:

– Viernes 12/06: De 16:00 a 21:00 hs.

– Sábado 13/06: De 09:00 a 21:00 hs.

Experiencias interactiva para palpitar el Mundial

La experiencia Mundialista de Autoferia incluye interacción con aquellos que se acerquen para conocer las oportunidades que se ofrecerán para la compra de los mejores usados del mercado.

– Estación de Precisión: Mediante un juego de fútbol original de Autoferia, los participantes que demuestren su puntería con el balón recibirán premios instantáneos.

Los que mas acierten podrán llevarse vouchers con 30% de descuento en neumáticos Eurorepar, vouchers con 50% de descuento en cambio de aceite y filtro y kits de lavado Eurorepar.

– Dulces para todos: Autoferia Lorenzo ofrecerá amenities dulces temáticos elaborados al momento para amenizar el recorrido familiar. En definitiva, la propuesta de Autoferia Lorenzo lo tiene todo: excelentes oportunidades para adquirir un auto usado con beneficios únicos y un entorno mundialista diseñado para disfrutar. Dos días pensados para hacer buenos negocios, pasarla bien y aprovechar ventajas que difícilmente se repitan en el año. La invitación ya está abierta.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados. Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.