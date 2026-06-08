Supertramp vuelve a sonar en la Nave Cultural de la mano de Superlogical

Mendoza se prepara para una noche a pura nostalgia y buena música. El próximo viernes 12 de junio, a las 21, la Nave Cultural será el escenario de un imperdible concierto tributo a cargo de Superlogical, la banda que recrea a la perfección el universo sonoro de uno de los íconos británicos más influyentes de la historia.

Nacida en Inglaterra en 1969, Supertramp logró redefinir el rock progresivo y pop de los 70 y 80. Tras sus complejos inicios, la química entre Rick Davies y Roger Hodgson -apuntalada por Helliwell, Siebemberg y Thomson- explotó con el lanzamiento del emblemático álbum «Crime of the Century». A partir de allí, la banda firmó himnos generacionales como “The Logical Song” y “Breakfast in America”.

Es precisamente ese legado dorado el que Superlogical traerá al presente, con una agrupación integrada por Marcelo Rodríguez Britos (voz, teclados y dirección musical); Willy Moreno (voz); Guillermo Hernández (bajo); Manu Rodríguez Britos (batería); Daniel Salomón (guitarra) y Eduardo Sansoni (saxo).

La cita para este viaje musical es el viernes 12 de junio a las 21, en la Sala 2 de la Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad). Las entradas ya se pueden adquirir a través de Entradaweb. Producción general: El Buey Producciones.