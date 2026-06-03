Domingos Hechos a Mano: el mercado que impulsa a emprendedores, diseñadores y productores locales en Ciudad

La propuesta se realiza todos los domingos en Arístides Villanueva y reúne arte, diseño independiente, productos gourmet y emprendimientos mendocinos en un espacio de visibilidad para la economía creativa local.

El crecimiento de los emprendimientos vinculados al diseño, la producción artesanal y la gastronomía de autor encuentra cada vez más espacios de encuentro en Mendoza. Uno de ellos es Domingos Hechos a Mano, un mercado que se desarrolla todos los domingos en Delis Café, sobre Arístides Villanueva 570, y que busca conectar a emprendedores, artistas y productores locales con nuevos públicos.

La iniciativa reúne propuestas de diseño independiente, arte, objetos de autor y productos gourmet elaborados de manera artesanal, en una de las zonas gastronómicas y comerciales más transitadas de la Ciudad de Mendoza.

El espacio funciona como una plataforma de difusión para pequeños productores y creadores que encuentran allí una oportunidad para exhibir su trabajo, fortalecer sus marcas y generar nuevas oportunidades comerciales.

Economía creativa y consumo local

Más allá de la comercialización de productos, Domingos Hechos a Mano promueve el consumo de producciones locales y pone en valor los procesos detrás de cada emprendimiento.

Diseñadores, artistas, productores gastronómicos y emprendedores participan de cada edición compartiendo con el público no solo sus productos, sino también las historias y procesos creativos que forman parte de sus proyectos.

La propuesta se inscribe dentro de una tendencia creciente en Mendoza vinculada al fortalecimiento de la economía creativa, donde los espacios colaborativos permiten generar visibilidad, circulación comercial y nuevas redes entre emprendedores.

Un proyecto impulsado por Barrio Chino Chacras

Domingos Hechos a Mano cuenta con la idea y producción general de Barrio Chino Chacras, una iniciativa dedicada al desarrollo de experiencias que integran comunidad, creatividad, cultura y emprendedurismo.

A través de este tipo de acciones, el proyecto busca generar espacios que favorezcan el encuentro entre creadores y consumidores, fortaleciendo el ecosistema de pequeños productores y marcas emergentes de Mendoza.

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