Barrio Chino Chacras celebra a mujeres artistas, diseñadoras y emprendedoras con una agenda cultural abierta a la comunidad

Barrio Chino impulsa durante junio una serie de acciones para visibilizar el talento femenino en el arte, el diseño y el emprendedurismo local.

Con una propuesta que reúne arte contemporáneo, diseño de autor, emprendedurismo y experiencias culturales, Barrio Chino Chacras dará inicio en junio a «Arte por Ellas», un ciclo de actividades destinado a reconocer, celebrar y visibilizar el aporte de las mujeres en la construcción cultural y creativa de Mendoza.

La iniciativa surge como una invitación a reflexionar sobre el rol transformador del arte, el diseño y el emprendedurismo en tiempos que desafían a la sociedad a generar nuevos espacios de encuentro, diálogo y expresión. Desde esta perspectiva, el proyecto busca fortalecer la identidad local y poner en valor el trabajo de mujeres que, desde distintas disciplinas, impulsan procesos creativos con impacto en la comunidad.

«BORDE»: una muestra que une pintura, escultura y sensibilidad femenina

María Almodóvar.

La primera actividad tendrá lugar el próximo 5 de junio a las 19 horas en Barrio Chino Chacras, ubicado en Monte Líbano 1068, Chacras de Coria, con la inauguración de la muestra «BORDE», una propuesta artística que reúne las obras de las artistas mendocinas María Almodóvar y Romina Vignetta.

La exposición propone un diálogo entre la escultura y la pintura a partir de dos miradas que exploran los límites entre cuerpo, materia y emoción.

María Almodóvar, arquitecta de formación y artista autodidacta, encontró en la cerámica una herramienta para materializar procesos de exploración personal vinculados a la vulnerabilidad, el deseo y la experiencia humana. Su serie nace de una investigación en torno al shibari y a la posibilidad de habitar el borde como espacio de expansión, aprendizaje y curiosidad.

Por su parte, Romina Vignetta, artista plástica nacida en San Luis, desarrolla una obra profundamente conectada con experiencias personales que son transformadas en color, textura y luz. A través de mapas, cartas, libros y distintos elementos autobiográficos, construye composiciones que trascienden lo individual para convertirse en experiencias visuales universales.

El concepto de «BORDE» atraviesa toda la muestra y dialoga tanto con las líneas presentes en las esculturas como con los grafismos de las pinturas, generando un espacio sensible donde distintas disciplinas convergen.

Romina Vignetta.

Arte, diseño y emprendedurismo local llegan a 555 Café

La segunda propuesta se desarrollará los días 6 y 7 de junio en 555 Café, ubicado sobre calle Italia 5629, en las cercanías del casco histórico de Chacras de Coria.

Bajo el nombre «Arte por Ellas», el encuentro reunirá a diez emprendedoras mendocinas que compartirán con la comunidad y los visitantes sus procesos creativos y producciones vinculadas a la cerámica artesanal, micología, mieles artesanales, diseño gráfico, diseño textil, decoración y accesorios de autor.

La propuesta busca poner en valor la producción local femenina a través de una experiencia que combinará arte, diseño, gastronomía y turismo en uno de los puntos más emblemáticos de Chacras de Coria.

Además, cada jornada contará desde las 16 horas con la muestra efímera «Arte por Ellas», una acción colectiva donde cada artista presentará una obra especialmente seleccionada para la ocasión.

La actividad será de entrada libre y gratuita e incluirá vinos de Mendoza, coctelería de autor y música en vivo para acompañar la puesta de sol.

Arte y comunidad como motor de transformación

A través de estas acciones, Barrio Chino Chacras continúa consolidándose como un espacio de encuentro para el arte, la cultura y el desarrollo de emprendimientos creativos, promoviendo iniciativas que fortalecen la identidad local y generan nuevas oportunidades para artistas, diseñadoras y emprendedoras mendocinas.

Agenda

5 de junio – 19 hs

Inauguración muestra «BORDE»

Barrio Chino Chacras – Monte Líbano 1068, Chacras de Coria

6 y 7 de junio – desde las 11 hs

Arte por Ellas

555 Café – Italia 5629, Chacras de Coria

Entrada libre y gratuita.