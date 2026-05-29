El Burry abrió sus puertas en Chacras Park y apuesta por una propuesta joven, mendocina e innovadora

La plaza de servicios de Chacras Park suma una nueva propuesta gastronómica con identidad propia. Se trata de El Burry, un emprendimiento creado por los hermanos mendocinos Belén, Gaspar y Augusto Mansur, quienes desembarcaron en el polo empresarial con una idea fresca: acercar los sabores inspirados en la cocina mexicana, pero adaptados al paladar local.

Con una estética colorida, una impronta juvenil y una propuesta gastronómica pensada para todo público, El Burry busca convertirse en un nuevo punto de encuentro dentro de Chacras Park, tanto para quienes trabajan en el complejo como para vecinos y visitantes de la zona.

“La idea es que la gente pruebe los burritos y pueda armarlos a su gusto, eligiendo base, proteínas, toppings y salsas”, explicó Belén Mansur durante la presentación del local. La propuesta incluye además quesadillas, tacos, nachos, papas fritas, mozzarella sticks y opciones para compartir, junto con una carta de tragos que se incorporará en horario nocturno.

Lejos de replicar una experiencia mexicana tradicional, los creadores definieron el concepto como “burritos menducos”: sabores amigables, abundantes y adaptados a la identidad local. “Queríamos algo rico, sabroso, pero no extremadamente picante ni pesado. Que cualquiera pueda disfrutarlo”, comentó Belén.

Uno de los puntos fuertes del emprendimiento es la posibilidad de personalizar cada pedido, con combinaciones casi infinitas entre proteínas, toppings y salsas. Además, también ofrecen versiones “al plato”, en formato bowl, pensadas para quienes buscan una alternativa más liviana o práctica para el almuerzo laboral.

El proyecto nació a partir de la pasión de los tres hermanos por la gastronomía y los viajes. “Siempre que viajábamos buscábamos lugares para comer burritos y nos encantaba la experiencia. Entonces pensamos: ¿por qué no traer algo así a Mendoza?”, relató la emprendedora.

La elección de Chacras Park no fue casual. Para los Mansur, el crecimiento del polo laboral y empresarial representa una gran oportunidad para ofrecer nuevas experiencias gastronómicas. “Nos encanta la ubicación, el movimiento que tiene y todo el desarrollo que está creciendo alrededor. Queremos aportar otra propuesta para quienes trabajan acá y también atraer público de afuera”, sostuvo.

En ese sentido, la llegada de El Burry también pone en valor la consolidación de la plaza de servicios de Chacras Park, que continúa ampliando su oferta para quienes viven, trabajan o visitan el complejo. La incorporación de nuevos espacios gastronómicos y comerciales fortalece el perfil del lugar como un punto de encuentro moderno y dinámico en Luján de Cuyo.

Detrás del proyecto hay además una fuerte impronta emprendedora. Los hermanos Mansur, de 31, 33 y 29 años, ya cuentan con experiencia en otros negocios gastronómicos y apuestan al crecimiento sostenido, priorizando la calidad y el control directo de cada local antes de pensar en franquicias.

“Preferimos crecer paso a paso, estando encima de cada detalle y capacitando bien al equipo”, explicó Belén.

Con servicio en salón, take away y próxima incorporación a plataformas de delivery, El Burry llega a Chacras Park con una propuesta que combina comida rápida de calidad, tecnología aplicada a la operación y una identidad joven que busca diferenciarse dentro de la escena gastronómica mendocina.

Sobre Chacras Park

Ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento de Luján de Cuyo, Chacras Park se consolida como un polo empresarial, comercial y de servicios que combina innovación, diseño y calidad de vida. El desarrollo forma parte de Kaikoura, el grupo empresarial con proyectos de real estate en distintas partes del mundo, reconocido por impulsar espacios modernos y sustentables orientados al trabajo, los negocios y la vida urbana. Con una propuesta en constante expansión, Chacras Park reúne oficinas, gastronomía y servicios que acompañan el crecimiento de nuevas empresas y emprendimientos mendocinos, convirtiéndose además en un punto de encuentro estratégico para la comunidad.