Juan Ventureyra: del producto a la estrategia, una mirada integral sobre la gastronomía contemporánea

El empresario gastronómico pertenece a una generación de cocineros que entiende la gastronomía como un ecosistema en el que la cocina, la producción y la gestión conviven en un mismo proyecto. Chef argentino, empresario gastronómico y asesor de emprendimientos culinarios, construyó una trayectoria que combina experiencia internacional, liderazgo de equipos y una profunda conexión con el producto.

Juan Ventureyra es conocido por liderar algunas de las cocinas más prestigiosas de Argentina. Sin embargo, detrás del chef existe otra faceta que hoy ocupa gran parte de su tiempo y define su presente profesional: la de empresario gastronómico, desarrollador de proyectos y asesor estratégico para emprendimientos que buscan crecer de manera sostenible.

Con más de 25 años de trayectoria en la industria, Juan Ventureyra construyó una experiencia notable dentro del sector. Su recorrido combina la alta cocina internacional con la dirección de restaurantes, desarrollo gastronómico para bodegas, gestión de equipos multidisciplinarios y consultoría de negocios. Una mirada integral que le permite entender la gastronomía mucho más allá del plato.

Nacido en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, comenzó a trabajar en gastronomía a los quince años. Su formación incluyó experiencias en algunas de las cocinas más reconocidas del país, como la de Astor, junto al chef Antonio Soriano; Cucina Paradiso, de Donato de Santis; y Crizia, el restaurante de Gabriel Oggero distinguido por la Guía Michelin. En Francia trabajó junto con el chef Jacques Chibois en Bastide Saint Antoine, restaurante galardonado con dos estrellas Michelin.

Fue su desembarco en Mendoza en 2015, sin embargo, lo que terminaría moldeando su perfil actual. Durante la última década lideró proyectos gastronómicos en algunas de las bodegas más importantes de Argentina, entre ellas Dante Robino, Ruca Malen, Trapiche, Casarena, Lagarde, Melipal, Foster Lorca y Nieto Senetiner. Esa experiencia le permitió comprender cómo construir propuestas gastronómicas capaces de potenciar una marca, generar valor comercial y fortalecer la experiencia del consumidor.

Actualmente dirige el restaurante de Riccitelli Wines en Las Compuertas, Mendoza, reconocido en 2025 con una estrella Michelin y una estrella Michelin Verde. También es el asesor gastronómico de Casa Palanti, en Buenos Aires, donde ofrece una cocina porteña contemporánea con una fuerte presencia de vegetales orgánicos y guiños a la cocina italiana. Sin embargo, su trabajo cotidiano trasciende ampliamente la cocina: desde su empresa gastronómica asesora a emprendedores, bodegas, restaurantes y proyectos de hospitalidad en procesos de conceptualización, desarrollo, operación y crecimiento.

«Muchas veces se piensa que el éxito gastronómico depende exclusivamente de la cocina, cuando en realidad es el resultado de múltiples factores funcionando al mismo tiempo. Un restaurante necesita una identidad clara, una propuesta consistente, un equipo alineado, control de costos, procesos eficientes y una experiencia memorable para el cliente», explica Ventureyra.

Su enfoque de asesoría busca precisamente abordar todas esas dimensiones, desde la creación de conceptos gastronómicos y el diseño de cartas hasta la optimización operativa, el armado de equipos, la capacitación de personal, la vinculación con productores y la construcción de modelos de negocio rentables. En un contexto en el que la gastronomía enfrenta cada vez más desafíos vinculados con la rentabilidad, la profesionalización y la diferenciación, Ventureyra se posiciona como una voz autorizada para acompañar a emprendedores y empresas que buscan transformar buenas ideas en proyectos sostenibles.

La experiencia de Juan Ventureyra combina aquello que pocas veces convive en una misma persona: la sensibilidad del cocinero, la visión estratégica del empresario y el conocimiento operativo de quien ha gestionado proyectos gastronómicos complejos durante más de dos décadas.