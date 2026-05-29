Adidas reabre su tienda en Mendoza con el nuevo concepto Home of Sports

Mendoza Shopping suma un renovado punto de encuentro para los fanáticos del deporte y el streetwear con la reapertura de la tienda de adidas bajo el nuevo concepto Home of Sports.

adidas reafirma su presencia en la región con la reapertura de su tienda en Mendoza. El local, que vuelve a abrir sus puertas el 29 de mayo en el Mendoza Shopping – Guaymallén (Av. de Acceso Este 3280), se presenta con una propuesta renovada bajo el concepto Home of Sports, redefiniendo la experiencia de compra en la provincia.

El espacio, de 345 m², fue diseñado para ofrecer una experiencia integral donde el deporte y el lifestyle conviven en un mismo lugar, bajo una propuesta que combina innovación, diseño y funcionalidad.

El local reúne una amplia variedad de categorías que incluyen Running, Training, Fútbol, Kids y un sector dedicado al lifestyle con líneas de Sportswear y Originals. Además, incorpora propuestas para otros deportes como Pádel y Hockey, consolidándose como un punto de referencia para distintos tipos de consumidores y deportistas.

La tienda también contará con los últimos ingresos en calzado e indumentaria, incluyendo novedades en Originals, nuevas líneas de indumentaria y propuestas pensadas tanto para el entrenamiento como para el uso diario, acompañando las distintas formas en las que los consumidores viven el deporte y el estilo.

Esta reapertura refuerza el compromiso de adidas con el desarrollo y crecimiento en el interior del país, consolidando su presencia en la provincia de Mendoza y acercando una propuesta que combina innovación, diseño y funcionalidad en una experiencia de compra completa.

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Sobre adidas

adidas es líder mundial en artículos de fútbol, moda, running y training. Es patrocinador y proveedor oficial de los torneos de fútbol más importantes del mundo, como la Copa Mundial de la FIFA™️, la Copa Confederaciones de la FIFA™️ y la UEFA Champions League. adidas también patrocina a algunos de los mejores clubes del mundo, como el Real Madrid, el Manchester United, el Arsenal, el FC Bayern de Múnich y la Juventus, además de Boca Juniors, River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino. Algunos de los mejores atletas del mundo patrocinados por adidas son Leo Messi, James Harden, entre otros.