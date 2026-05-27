Yoga por los Caminos del Vino y FIKAYMATE realizarán experiencia de sonido, respiración y naturaleza en Cacheuta

El encuentro será el sábado 6 de junio en Entre Dos, Cacheuta, y combinará pranayamas, cacao ceremonial, música étnica y un viaje sonoro inmersivo frente a la montaña.
En el marco de las experiencias de bienestar que siguen creciendo en Mendoza, Yoga por los Caminos del Vino junto a FIKAYMATE invitan a participar de una propuesta sensorial que unirá respiración consciente, naturaleza y música en vivo en un entorno de montaña.
La experiencia se realizará el sábado 6 de junio a las 11 horas en Entre Dos, Cacheuta, y propone un ritual meditativo pensado para desconectar del ritmo cotidiano y conectar con los sentidos a través del sonido y la respiración.
El encuentro comenzará con pranayamas de apertura —técnicas de respiración consciente provenientes del yoga— para luego dar paso al viaje sonoro de FIKAYMATE, un dúo de música étnica integrado por Ramiro Scalzi y Anna Katarina, quienes llegan a Mendoza con una propuesta artística inmersiva que fusiona melodías ancestrales, ritmos hipnóticos y texturas electrónicas.
La experiencia busca generar un estado de presencia y conexión profunda mediante sonidos inspirados en distintas culturas del mundo, creando un paisaje sonoro envolvente en plena naturaleza mendocina.
Además del ritual sonoro, la jornada incluirá cacao ceremonial proveniente de Perú y un brindis final con delicias gastronómicas y vino.
La actividad tiene un valor de $45.000 por persona y los cupos son limitados.
La propuesta incluye:
- Pranayamas de apertura
- Cacao ceremonial de Perú
- Viaje sonoro con Ramiro Scalzi y Anna Katarina
- Brindis con delicias y vino
Para reservas y consultas, comunicarse vía WhatsApp al 2615085438.