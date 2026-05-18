“Universos Dadá”, la campaña que desafía los límites de la realidad es nominada a los premios Martín Fierro

DADÁ y Finca Las Moras celebran la nominación de su última campaña a los premios Martín Fierro. A través de una propuesta que combina sofisticación e ironía, la marca explora los nuevos universos digitales y multiversos, invitando a los consumidores a vivir sin reglas en cualquier realidad que elijan habitar.

DADÁ y Finca Las Moras celebran un hito en su trayectoria con la nominación de su última campaña, «Universos Dadá», a los prestigiosos premios Martín Fierro. Este reconocimiento llega para consagrar una propuesta creativa que se sumerge en la era de los metaversos y la multiplicidad de identidades.

Fiel a su ADN disruptivo, la marca retoma su esencia —caracterizada por la sofisticación, el humor y la ironía— para proponer un nuevo capítulo en su historia bajo una premisa fundamental: viviendo sin reglas. La campaña invita al público a habitar con total libertad los diversos mundos (personales, virtuales o emocionales) que definen la conexión contemporánea.

«A diferencia de cuando nació DADÁ, hoy las personas no solo consumen productos: crean, curan y reinterpretan sus propios contenidos y realidades, sin manual y con absoluta libertad. Nuestra idea fue meternos ahí pero con la elegancia y frescura que siempre distinguió a la marca”, destacó Lisandro Cardozo, Executive Creative Director de La Comunidad.

Por su parte, Pablo Moraca, Gerente Global de Marketing de Grupo Peñaflor, señaló que la propuesta busca incentivar la apertura mental: «Cuando no hay reglas, todo puede ser un buen lugar para un DADÁ».

Una apuesta creativa 360 La campaña fue desarrollada junto a La Comunidad como partner creativo y producida por 1stAveMachine Buenos Aires, bajo la dirección de Tomás, Henry & Sebastian. El despliegue incluye piezas de comunicación integral y el lanzamiento de una edición limitada de etiquetas inspiradas en los personajes de los diversos universos narrados en la historia.

Con esta nominación, DADÁ reafirma su posicionamiento como una marca que no solo acompaña el consumo, sino que lidera la conversación sobre la creatividad y la excentricidad en la cultura actual.

FICHA TÉCNICA RESUMIDA

Cliente: Grupo Peñaflor / Finca las Moras / Dadá

Grupo Peñaflor / Finca las Moras / Dadá Agencia: La Comunidad

La Comunidad Productora: 1stAveMachine BA

1stAveMachine BA Dirección: Tomás, Henry & Sebastian

Tomás, Henry & Sebastian Responsables por el cliente: Alejandro Helou, Pablo Moraca, Rosario Garre, Victoria Vallone y Delfina Gadda

Acerca de Finca Las Moras:

Finca Las Moras es una reconocida bodega argentina de alta gama, famosa por sus vinos elaborados en el extremo y único Valle de Pedernal, en San Juan, al pie de los Andes, donde las vides crecen en condiciones especiales, recibiendo agua de deshielo y experimentando un clima extremo que produce uvas de gran carácter, resultando en Malbecs frutales y complejos, además de otras líneas distintivas como DADÁ y Los Intocables, ideales para paladares que buscan vinos con identidad y expresión del terroir sanjuanino. Para más información https://fincalasmoras.com.ar/