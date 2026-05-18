Torneo abierto de ajedrez por parejas: lanzan competencia en Paseo Dorrego con $500 mil en premios

El próximo 23 de mayo, el Paseo Dorrego se convertirá en el punto de encuentro para jugadores de todos los niveles con la realización de un torneo abierto de ajedrez por parejas que promete convocar tanto a competidores federados como aficionados.

La competencia comenzará a las 16 horas y se disputará en modalidad blitz, uno de los formatos más dinámicos y atractivos del ajedrez moderno. Cada jugador contará con siete minutos más tres segundos de incremento por jugada, generando partidas rápidas, intensas y estratégicas.

Organizado bajo el sistema suizo a siete rondas, el certamen tendrá lugar en las instalaciones del Paseo Dorrego, ubicadas en Moldes 1023 de Dorrego, en Guaymallén, compartiendo predio con el Híper Chango Más.

Un torneo abierto para todos los niveles

Uno de los principales atractivos del evento es su formato inclusivo. El torneo estará abierto tanto para jugadores rankeados y federados como para quienes deseen participar de manera amateur.

La modalidad será en parejas y el puntaje final surgirá de la suma de los resultados obtenidos por ambos integrantes del equipo. Para mantener el equilibrio competitivo, la organización estableció que ninguna dupla podrá contar con más de un jugador que supere los 2.000 puntos ELO, el sistema internacional utilizado por la FIDE para clasificar ajedrecistas.

La fiscalización estará a cargo de la Federación Mendocina de Ajedrez, entidad que además oficializó el certamen dentro del calendario competitivo provincial.

Premios, categorías especiales y una jornada para toda la comunidad

Además del atractivo deportivo, el torneo repartirá $500.000 en premios y distintos regalos para los participantes.

Habrá reconocimientos del primero al quinto puesto, además de categorías especiales para:

mejor pareja sub 18

mejor dupla femenina

parejas mixtas

La jornada se desarrollará íntegramente durante el mismo día y tendrá una duración aproximada de tres horas, consolidándose como una propuesta recreativa y competitiva ideal para los amantes del ajedrez en Mendoza.

Con esta iniciativa, el Paseo Dorrego continúa ampliando su agenda de actividades culturales y deportivas, apostando por eventos que integran entretenimiento, comunidad y participación abierta.