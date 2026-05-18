La experiencia homenaje a Coldplay más impactante del país regresa a Mendoza

El viernes 5 de junio a las 21 hs, el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) volverá a llenarse de luz, emoción y grandes canciones con el regreso de Lightplay a Mendoza. Luego de una exitosa gira durante 2025 y a pedido del público, la reconocida banda homenaje a Coldplay presentará un show renovado en el marco de su nueva gira. Las entradas ya se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro (de lunes a viernes de 9 a 15 hs).

Sobre el show

Lightplay propone una experiencia inmersiva que recrea el universo musical y visual de una de las bandas más influyentes del siglo XXI, combinando grandes clásicos, una cuidada puesta audiovisual, efectos de luces, proyecciones y una interpretación precisa que ha convertido al grupo en una de las experiencias homenaje a Coldplay más destacadas del país.

Durante el concierto sonarán himnos inolvidables como Yellow, Clocks, Fix You, Paradise, Viva la Vida y Adventure of a Lifetime, en un viaje directo a la emoción de miles de fans que crecieron y vibraron con la música de Coldplay.

Reseña

Formada en 2022 en San Luis por músicos con amplia trayectoria en escenarios nacionales, Lightplay propone un espectáculo que va mucho más allá del tributo. Cada presentación combina sonido, emoción y una puesta visual impactante para ofrecer una experiencia auténtica y pensada para fans de todas las edades.

La banda está integrada por Federico Acosta (voz), Gonzalo Vieira (guitarra), Matías Braeckman (bajo) y Fernando Gil Betancourt (batería), y ha recorrido escenarios de todo el país, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca y San Juan, compartiendo escenario con artistas como Virus y Diego Torres, entre otros.

La visita a Mendoza se da además en el marco de la gira internacional de Lightplay, que incluirá presentaciones en Colombia, Uruguay, Suiza y España, mientras la banda continúa confirmando nuevas fechas tanto en Latinoamérica como en Europa.