A las personas nos cuesta mirar hacia adentro y admitir que solo nosotros/as somos los/as responsables de todo lo referido a nuestra vida.

Nos es más fácil siempre depositar en el otro y justificarnos según lo que los demás nos hacen o dicen.

Es necesario hacer el trabajo personal de admitir que YO soy responsable de mi felicidad, de mi bienestar y de elegir lo que quiero para mi vida. Es un proceso de aceptación que debemos tener con nosotros/as mismos/as en el cual rige muchísimo el autoconocimiento.

Si yo no me conozco y no sé lo que quiero para mi vida, me será mucho más difícil lograr alcanzarlo, y aún más, si deposito la necesidad en otra persona.

Sos responsable de tu felicidad… ¡sí! así como leíste, ser feliz solamente depende de vos y de tu manera de observar las cosas que te suceden. Hay personas que aún pasando momentos complejos o una enfermedad, eligen vivir felices. ¿cuál es tu razón para no ser feliz?

Sos responsable de tu bienestar: de hacer lo que te gusta, de descubrir qué es lo que te apasiona (si todavía no lo sabes), de alimentarte sanamente, elegir con qué personas compartir tu vida, de ser saludable, entre otras cosas.

Sos responsable de tu salud mental: de lo que consumís, de las palabras que expresás por tu boca o de no controlar todo lo negativo que se te cruza por la mente, de creer las malas declaraciones o los juicios de los demás, etc.

Soy responsable de…

La obtención de mis deseos

Elecciones y acciones

La calidad de mi trabajo

Mi conducta con otras personas, compañeros, familiares, etc.

Mi felicidad personal

La manera en la que jerarquizo mi tiempo

Aceptar o elegir mis valores

NUESTRA FORMA DE VIVIR LA VIDA NO DEBE DEPENDER DE LO QUE NOS SUCEDE, SINO DE CÓMO INTERPRETAMOS ESO QUE NOS PASA.

Contenido exclusivo para MASSNEGOCIOS Diario Online

Fuente: Estefanía Talaván