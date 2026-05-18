Verallia presentó “Sparkling Azul”, el nuevo envase en homenaje a la Reina de la Vendimia 2026

Verallia Argentina amplía su propuesta para el segmento de espumantes premium con el lanzamiento de ‘Sparkling Azul’, una botella creada específicamente para el método champenoise bajo rigurosos criterios de ecodiseño. La presentación oficial, realizada en el marco de Sitevinitech 2026, sirvió como el escenario ideal para homenajear a la flamante Reina Nacional de la Vendimia Azul Antolinez, coronada en la fiesta “90 cosechas de una misma cepa”.

El lanzamiento se llevó a cabo con la presencia de la soberana, clientes, autoridades, colaboradores de la compañía, familiares y representantes de la prensa, en un encuentro que volvió a poner en valor el vínculo entre la industria del vidrio y la cultura vitivinícola argentina.

“Siento una emoción muy profunda, es un gran honor para mí. Durante años vi cómo este reconocimiento llegaba a otras reinas y siempre me pareció algo muy lejano, pero también muy significativo dentro de nuestra cultura. Hoy que me toca a mí, lo vivo con muchísimo orgullo y agradecimiento”, expresó Azul Antolinez durante la presentación.

¿Cómo es el nuevo envase?

Diseñada para el segmento de alta gama y orientada al método champenoise, Sparkling Azul cuenta con las siguientes características técnicas:

Capacidad: 750 cc

Peso: 850 gramos

Altura: 310 mm

Diámetro: 94,2 mm

Su desarrollo se inscribe dentro de la filosofía de ecodiseño de Verallia, que promueve la mejora continua en términos de eficiencia, optimización de recursos y reducción del impacto ambiental, acompañando las nuevas demandas del mercado sin resignar calidad, estética ni prestaciones técnicas.

“El vino no es solo un producto, es parte de la identidad de Mendoza. Que mi nombre acompañe una botella que representa todo eso es algo realmente especial. Siento que trasciende lo personal y se convierte en un símbolo del esfuerzo de toda una industria”, agregó la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

“En Verallia trabajamos cada día con un propósito claro: reimaginar el vidrio para construir un futuro sostenible. Este lanzamiento refleja esa visión, donde la innovación, el diseño y la eficiencia se integran para ofrecer soluciones que acompañen la evolución de la industria, aportando valor tanto a nuestros clientes como al entorno”, señaló Luciano Villa, gerente general de Verallia Argentina.

El ecodiseño y la búsqueda de procesos más amigables con el entorno demuestran que la industria está atenta a los desafíos actuales y preparada para evolucionar. Seguir innovando en este camino permite no solo cuidar nuestros recursos, sino también posicionarnos a nivel mundial con productos que reflejen calidad, conciencia y responsabilidad.

En esta línea, la soberana también destacó la importancia de avanzar hacia una vitivinicultura más responsable: “La innovación en la industria vitivinícola es fundamental, especialmente cuando está acompañada por un compromiso real con el cuidado del medio ambiente. Creo que avanzar en prácticas más sostenibles no solo es una responsabilidad, sino también una necesidad para poder proyectarnos a futuro”.

Con el lanzamiento de “Sparkling Azul”, Verallia —empresa líder en la fabricación de envases de vidrio— reafirma una iniciativa que sostiene desde 2013, rindiendo homenaje a las reinas vendimiales como embajadoras del vino argentino y figuras representativas de una de las celebraciones más emblemáticas del país. En este marco, la nueva edición se incorpora al catálogo de botellas junto a desarrollos como “Sparkling Agostina”, “Sparkling Victoria”, “Burdeos Alejandrina”, “Burdeos Giuliana” y “Burdeos Suyai”, entre otras.

Acerca de Verallia

En Verallia, nuestro propósito es reimaginar el vidrio para un futuro sostenible. Queremos redefinir cómo se produce, reutiliza y recicla el vidrio, para convertirlo en el material de envasado más sostenible del mundo. Trabajamos junto a nuestros clientes, proveedores y otros socios a lo largo de la cadena de valor para desarrollar soluciones nuevas, beneficiosas y sostenibles para todos.

Con casi 11.000 empleados y 35 plantas de producción de vidrio en 12 países, somos el líder europeo y el tercer mayor productor mundial de envases de vidrio para bebidas y productos alimenticios. Ofrecemos soluciones innovadoras, personalizadas y respetuosas con el medio ambiente a más de 11.000 empresas en todo el mundo. Verallia produjo cerca de 18 mil millones de botellas y tarros de vidrio y registró ingresos de 3.300 millones de euros en 2025.

La estrategia de RSC de Verallia ha sido reconocida con la medalla Platino de Ecovadis, situando al Grupo en el Top 1% de las empresas evaluadas por Ecovadis. En septiembre de 2025, SBTi validó oficialmente el objetivo de Verallia de alcanzar la neutralidad de carbono en 2040 según su estándar Net-Zero. Para 2040, Verallia se compromete a reducir sus emisiones de CO₂ de los alcances 1 y 2 en un 90% y compensar el 10% restante respecto al año base 2019. Este objetivo está alineado con la trayectoria climática de 1,5 °C establecida por el Acuerdo de París.

Verallia cotiza en el compartimento A del mercado regulado de Euronext París (Ticker: VRLA – ISIN: FR0013447729) y forma parte de los siguientes índices: CAC SBT 1.5°, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small y CAC All-Tradable.