El gin mendocino Flipa se consagra en Londres y competirá por el título de «Mejor del Mundo»

En una jornada histórica para la industria de los destilados nacionales, el gin mendocino Flipa fue distinguido este 4 de mayo en Londres como Country Winner (Medalla de Oro) en los prestigiosos World Drink Awards. El galardón fue obtenido en la categoría Classic Gin, reconocida globalmente como la más competitiva del sector por ser la base de la coctelería mundial.

Esta distinción no es un hecho aislado, sino la confirmación de una trayectoria de excelencia. Con este reconocimiento, Flipa representa a la Argentina por tercera vez en el certamen (tras sus logros en 2023 y 2025), consolidando una calidad que ha cautivado a los jurados internacionales más exigentes.

Orgullo familiar desde el Área Fundacional

Flipa es el resultado del trabajo de los hermanos Daniel, Noel y Diego Casado. Nacida en el Área Fundacional de Mendoza, entre acequias y viñas, la marca busca reflejar una identidad cuidada y con carácter.

Al respecto, Daniel Casado destaca la filosofía detrás del proyecto: «La idea fue simple, pero muy honesta: hacer un gin que genere algo. Que cuando alguien lo pruebe, tenga ese momento de ‘esto es distinto'». Sobre el vínculo familiar que motoriza la destilería, agrega: «Flipa no es solo un proyecto: es algo que construimos juntos, con la misma exigencia con la que crecimos».

La clave del éxito: precisión y equilibrio

El perfil sensorial de Flipa se basa en el enebro como eje central, complementado con una selección precisa de cítricos, hierbas y especias que buscan elegancia y frescura.

Según sus creadores, el secreto de su permanencia en el podio internacional reside en el rigor técnico: «Lo logramos trabajando cada lote como si fuera el primero. Cuidamos cada detalle, usamos equipamiento e instrumentos de medición en todo el proceso y no dejamos nada librado al azar», explica Daniel.

En una categoría donde compiten cientos de etiquetas globales, Flipa logró destacarse por su equilibrio: «No buscamos impresionar por exceso, sino por precisión. Y eso hace que cuando lo pruebes, lo entiendas rápido… y quieras volver».

Rumbo a la Gala en Londres

El camino de Flipa continuará el próximo 2 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la cena de gala en Londres para elegir al mejor gin del mundo entre los ganadores de cada país. «Llegamos con orgullo, pero también con mucha calma. Sabemos lo que hicimos y de dónde viene. Para nosotros, más allá del resultado, ya es un momento enorme. Y si se da, sería una alegría inmensa: llevar a Mendoza y a Argentina a lo más alto», añade Casado.

Con respecto al futuro de la marca, los Casado señalan “Queremos que más gente descubra Flipa. Que lo prueben, que lo disfruten, que lo hagan propio. Vamos a seguir creciendo, invirtiendo en calidad, en procesos y en equipamiento, pero siempre con la misma idea: que cada botella tenga sentido”.

“Porque al final, todo se resume en eso: abrir una botella, servir un gin, probarlo… y entender por qué se llama Flipa”, concluyen.