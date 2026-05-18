Achaval Ferrer Fincas 2022 presenta su línea ícono: una colección de Malbec de origen

Achaval Ferrer presenta la nueva cosecha de Fincas 2022, su línea ícono: una colección de Malbec de origen único que interpretan la esencia más refinada y trascendente del terroir mendocino. Nacidos de viñedos centenarios, estos vinos además de expresar un lugar de origen, representan una visión: la búsqueda incesante de perfección a través del tiempo.

La colección está integrada por tres fincas históricas:

Finca Bella Vista (1910) I Finca Mirador (1921) y Finca Nazarenas (1923); cada una, un origen irrepetible.



Custodia de viñedos plantados hace más de un siglo, Achaval Ferrer se ha consolidado como una de las casas más precisas en la interpretación del Malbec argentino. Su filosofía se apoya en una premisa innegociable: “permitir que la tierra hable con la menor intervención posible, dejando que el tiempo, ese componente invisible, termine de grabar la grandeza del vino”.



Bajo la dirección enológica de Gustavo Rearte, la añada 2022 alcanza una dimensión excepcional: – “Estamos frente a una cosecha que será recordada. La naturaleza se expresó en equilibrio perfecto: la luz justa, la lluvia precisa y una madurez pausada que permitió a cada viñedo revelar su identidad con una nitidez extraordinaria”, afirma.

La cosecha 2022 quedará inscripto entre las grandes añadas de Mendoza: un ciclo donde la armonía climática dio lugar a vinos de profundidad, energía y elegancia. La cordillera aportó su pulso sereno; el sol, su calidez medida; y la noche, su frescura decisiva. Sin embargo, la intensidad de las heladas en Altamira definió que esa finca no formara parte de esta edición, reforzando el carácter selectivo y exigente de la línea.

Las Fincas

Finca Bella Vista plantada en 1910 (Perdriel, Luján de Cuyo)

La viña más antigua de la bodega vuelve a manifestar su sabiduría. Sus suelos franco-arcillosos, junto a la influencia del río Mendoza, dan origen a un vino de textura sedosa, perfil floral y elegancia envolvente. La añada aporta una complejidad adicional, marcada por un delicado equilibrio entre concentración y fineza.

Finca Mirador 1921 (Medrano, Este de Mendoza)

Un viñedo desafiante que alcanza, en 2022, una expresión de notable carácter. Su impronta desértica se traduce en un Malbec profundo y estructurado, de perfil intenso en su juventud y con una promesa de evolución excepcional. Notas de fruta negra, grafito y especias definen un vino de identidad única, tan envolvente como persistente.



Finca Nazarenas plantada en 1923 (Agrelo, Luján de Cuyo)

Un viñedo de más de un siglo que entrega un Malbec de extraordinaria precisión. La cosecha 2022 revela tensión, profundidad y una estructura firme, con taninos definidos y una proyección en boca que anticipa una evolución majestuosa.



La línea Fincas 2022 reafirma el lugar de Achaval Ferrer entre los grandes referentes del vino de alta gama a nivel internacional: etiquetas de producción limitada, concebidas para trascender el tiempo y ocupar un lugar en las grandes colecciones del mundo.

PRECIO SUGERIDO: $160.000 cada ejemplar

Disponibles en tienda online de Achaval Ferrer y en selectas vinotecas y restaurantes del país.

Escasas partidas limitadas han sido cuidadosamente atribuidas en 50 países.

Producción destinada a Argentina:

– Achaval Ferrer Finca Nazarenas 5.727 botellas

– Achaval Ferrer Finca Bella Vista 12.367 botellas

– Achaval Ferrer Finca Mirador 8.452 botellas

Acerca de Achaval Ferrer

Achaval Ferrer tiene una única pasión: elaborar desde el terruño vinos argentinos de clase mundial. Fiel intérprete del terroir, elabora Malbec proveniente de sus viñedos centenarios plantados en 1910, 1921, 1923 y 1950. Ubicados en las regiones más renombradas de Mendoza: Luján de Cuyo, el Este mendocino y el Valle de Uco, representan la herencia y tradición vitivinícola de la provincia, destacando la riqueza y diversidad de cada zona.