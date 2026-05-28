5 claves para elegir un local comercial: la decisión que puede definir el éxito de una franquicia

En el universo de las franquicias, una marca consolidada, un modelo probado y una inversión inteligente pueden no ser suficientes si falla un factor decisivo: la elección del local comercial.

“Un local no se elige solo por intuición ni por visibilidad. Se elige estratégicamente, entendiendo cómo interactúan la marca, el consumidor, la dinámica de la zona y la operación diaria del negocio”, explica al respecto Nicolás Pons, asesor comercial de Suraci Franquicias.

Desde la consultora mendocina aseguran que uno de los errores más frecuentes -tanto en franquiciantes como en nuevos inversores- es creer que elegir un punto de venta depende únicamente de encontrar “una buena esquina”.

Justamente, uno de sus diferenciales clave es su rol como nexo con los grandes desarrollos inmobiliarios, siendo referente para los nuevos centros comerciales en Mendoza y San Juan que buscan ampliar su plaza con marcas de primer nivel.

«Los centros comerciales nos consultan para curar su oferta, y eso nos permite ofrecer a nuestros inversores puntos de venta que ya han sido aprobados por las marcas dentro de nuestro proceso de captación«, señala el asesor comercial. Este detalle es vital, ya que reduce los tiempos de apertura y asegura un flujo de público constante desde el primer día.

Sin embargo, Pons destaca también que no todas las marcas funcionan en centros comerciales y que, si bien este tipo de espacios pueden tener un costo mayor, también ofrecen mayor garantía de tránsito de posibles clientes.

Los 5 puntos a tener en cuenta:

1. No importa cuánta gente pase, sino quién pasa

Uno de los errores más habituales es dejarse seducir por el alto tránsito peatonal, sin analizar si ese flujo coincide con el público objetivo del negocio. Una cafetería premium, un centro de estética o una franquicia de servicios especializados necesitan perfiles de consumidores distintos. Por eso, antes de firmar un contrato, es indispensable estudiar hábitos de consumo, poder adquisitivo y dinámica del entorno.

2. La visibilidad es parte del modelo de negocio

Un buen local también debe poder comunicar. Fachada, vidriera, iluminación, accesibilidad y posibilidades de señalización son variables que impactan directamente en la atracción de clientes. Muchas veces, un punto comercial con menor costo puede ofrecer mejores condiciones de exposición y conversión.

3. La competencia no siempre es una amenaza

Estar cerca de negocios similares puede generar sinergias positivas y potenciar el tráfico comercial. La clave está en entender cuándo compartir una zona fortalece el posicionamiento y cuándo puede diluir la propuesta diferencial.

4. Hay que mirar más allá del valor del alquiler

El costo mensual es apenas una parte de la ecuación. Reformas, habilitaciones, adecuación técnica, infraestructura disponible, expensas y tiempos de obra pueden modificar por completo la rentabilidad proyectada. Muchas decisiones equivocadas empiezan con un alquiler atractivo que después exige inversiones inesperadas para adaptar el espacio.

5. Cada franquicia necesita un tipo de local distinto

No existe un “local ideal” universal. Existen locales adecuados para cada modelo de negocio. Una franquicia gastronómica puede necesitar visibilidad y extracción; una de servicios, cercanía y confianza; una de retail especializado, circulación y permanencia. Por eso, desde Suraci trabajan para asesorar con criterios técnicos y comerciales específicos para acompañar tanto a marcas en expansión como a inversores en la búsqueda del espacio correcto para su negocio.

Pons destaca también otros aspectos importantes que pueden hacer la diferencia a la hora del éxito al elegir un local: la orientación a la luz solar, la disponibilidad de sanitarios, contar con estacionamiento propio -un punto que siempre suma- hasta incluso la disponibilidad de toldos o aleros para ganar espacios al aire libre en terrazas o galerías, así como detalles constructivos como grandes frentes vidriados y persianas metálicas resistentes.

“Una franquicia puede tener un excelente modelo, pero necesita implantarse en el lugar correcto para desplegar todo su potencial. Una cafetería, por ejemplo, debería estar ubicada en zonas más relacionadas con la actividad laboral y los delivery en lugares más residenciales, de barrio. Elegir bien el local es, muchas veces, la primera gran decisión empresarial”, concluye Nicolás Pons.

Si querés conocer más sobre este tema o recibir asesoramiento, contactate al WhatsApp: 2613901935 o ingresá en www.suraci.com.ar