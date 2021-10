Digo lo que siento

En los últimos años se comenzó a hablar mucho más sobre lo que sentimos, de lo que nos pasa, aprender a expresar nuestros sentimientos y la importancia que esto conlleva a la salud. Miles de personas se enfermaron por no poner en palabras lo que les estaba sucediendo en su interior.

Aunque el avance esté sucediendo, todavía muchas veces se toma como signo de debilidad, victimización o de intensidad el hablar de lo que te está pasando, de las emociones que nos invaden.

Está de moda hacer como que “está todo bien”, para figurar contento en una red social, para no mostrarnos 100% como somos, no mostrar nuestros gustos, tener miedo al rechazo, entre otras cosas. Esto lleva al ocultamiento por temor a que se aprovechen de esa “debilidad” que solamente habita en nuestra mente.

La nueva moda, parece ser el es no expresar afecto ni poner en palabras lo que queremos a nuestros allegados y lo importantes que son para nosotros. No decir lo que sentimos nos aleja, nos oculta y nos hace vernos de manera diferente. Como sucede con las cosas malas o poco felices, muchas personas optan por no decir las cosas buenas que les suceden, por miedo a que no sucedan, duren poco, o para no quemarlas.

La pregunta es, ¿qué pasa con todo eso que no hacemos o decimos? Tristemente queda almacenado dentro nuestro, atorado en nuestro interior y a la larga nos convierte en presos de nosotros mismos.

Me encantaría que hoy puedas dejar esa “moda” atrás y decir, demostrar, sentir lo que realmente sucede. Sacarnos las máscaras en donde estamos ocultos y mostrar lo que realmente somos. No hay mejor aprendizaje que el hecho de intentar.

Que mañana no sea tarde, porque te quedarías con la duda de qué hubiera pasado sí…

Claves para expresar lo que sentimos:

Ponerte en el lugar del otro : ¿qué sentirías si alguien te dice lo que vos querés comunicar? ¿cómo te sentirías?

: ¿qué sentirías si alguien te dice lo que vos querés comunicar? ¿cómo te sentirías? Utilizar verbos emocionales : “siento”, “percibo”, “me entristece” “me asusta”, entre otros.

: “siento”, “percibo”, “me entristece” “me asusta”, entre otros. Chequear que te estén entendiendo : pedir que te expliquen lo que le estás diciendo.

: pedir que te expliquen lo que le estás diciendo. Explicar el por qué de la emoción : al justificarlo mostramos motivos que nos llevan a sentirnos así.

: al justificarlo mostramos motivos que nos llevan a sentirnos así. Preguntarle cómo se siente: a veces se nos olvida que la otra persona también tiene sentimientos para comunicar.

Espero que al leer esta nota, tu visión hacia los propios sentimientos cambie y puedas expresarte tal cual sos, te aseguro, te traerá una gran satisfacción.

“Decir lo que sentimos y sentir lo que decimos”.

Contenido exclusivo para MASSNEGOCIOS Diario

Fuente: Estefanía Talaván