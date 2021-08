Propósito de vida, el mejor despertador

El propósito de vida es muy conocido aunque muchas veces no sabemos cuál es el nuestro. A mí me gusta más llamarlo “tú para qué”.

Es una especie de despertador, una motivación que ayuda a levantarte cada día e ir hacia lo que querés lograr. Es la razón que te sirve de ayuda para no rendirte, y aun así, a veces no sabemos descubrir cuál es el propósito de nuestra vida o el mismo cambia con el paso del tiempo. Ya sea porque nosotros/as también evolucionamos y ya no buscamos lo mismo, o porque nos quedamos sin acción para luchar por ello.

¿Cómo encontrar tu propósito de vida en 3 pasos?:

● Paso n°1: explorá para descubrir tu propósito

Hay dos preguntas claves que pueden ayudar:

– ¿Qué es lo que me encanta hacer?

– ¿Para qué soy bueno/a?

● Paso n° 2: expresá tu propósito vital

Tomate un tiempo y pensá en cómo sería una visión o mundo ideal para vos, tal como lo ves y lo sentís en tu corazón. Abrí tu mente a todas las posibilidades y pensá que no hay límites ni imposibles.

Robert Fritz dijo alguna vez: “si limitas tus elecciones solo a lo que parece posible o razonable, te desconectas de lo que realmente queres”.

Podés empezar con esta frase: “Mi mundo es ideal cuando…”

Te doy un ejemplo propio: mi mundo es ideal cuando estoy ayudando a otros a cumplir su visión y tener una vida en la que se realicen y brillen.

● Paso n° 3: crea una visión que te lleve a donde quieras llegar

Sin visión no hay realización.

Después de haber creado tu enunciado, lo que sigue es construir una imagen que te motive y haga ese propósito más tangible.

Espero que este escrito te ayude a clarificar ese para qué tuyo que está luchando por salir a la luz. No te desesperes, es algo que tiene su proceso y lleva tiempo.

Una vez que hayas encontrado ese propósito vital, es cuando empieza la verdadera aventura de crear una vida en sintonía con ese ideal.

“Nunca es demasiado tarde para convertirte en lo que podrías haber sido” – George Elliot

Contenido exclusivo para MASSNEGOCIOS Diario

Fuente: Estefanía Talaván