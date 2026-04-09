Eclipse redobla la apuesta con «The Wall»: una experiencia inmersiva en el Teatro Independencia

La emblemática banda tributo a Pink Floyd regresa a la sala mayor de Mendoza los próximos 10 y 11 de abril. Con una pantalla LED de dimensiones inéditas, prometen una versión superadora de la obra maestra de Roger Waters.

El viernes 10 y sábado 11 de abril, a las 21 (inicio puntual), el Teatro Independencia será escenario de uno de los regresos más esperados por los melómanos locales. Eclipse, la premiada agrupación mendocina con casi 30 años de trayectoria, presentará su nueva puesta de «The Wall», una obra que definen como un «viaje interno muy fuerte y oscuro«.

Un desafío físico y emocional

Para esta ocasión, la banda ha decidido realizar una fecha doble en días consecutivos, una lección aprendida tras décadas de interpretar la densa narrativa de Pink Floyd. Juan

Pablo Bruno, guitarrista y corista de Eclipse, recuerda una experiencia límite: «Hace como 20 años ofrecimos dos funciones en la misma noche. Al empezar la segunda estábamos agotados, no por la exigencia física, sino mental. Esa noche decidimos no hacer nunca más dos funciones juntas».

Tecnología al servicio del concepto

Fieles a su espíritu innovador, que los ha llevado a colaborar con la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y la Filarmónica de Mendoza, esta versión de «The Wall» se centrará en el impacto visual.

«Siempre buscamos dar algo más. Esta vez apostamos por la película completa con una pantalla LED de tamaño atípico y calidad inmejorable. Le pedimos a un experto un tratamiento de imágenes para realzar los colores sin perder la magia y la oscuridad de la original «, explica Bruno. Y agrega que «El público se va a encontrar con la pantalla más grande que se ha instalado en el Teatro Independencia».

La elección de la sala más importante de la provincia no es casual. La banda busca que nadie se quede fuera de esta experiencia inmersiva. «La conexión con el público es tremenda; es gente de una fidelidad absoluta que conoce cada solo y cada ambiente. Eso nos motiva a mejorar», señala el guitarrista.

Eclipse está integrada por Jorge Garín (voz líder); Edgardo Povez y Juan Pablo Staiti (guitarras); Federico Zuin (bajo); Juan Pablo Bruno (guitarra, saxo y coros); Claudio López (teclados y secuencias); Pablo Sánchez (batería y secuencias); Gema Cris Miguel y Gabriela Catulo (coros) y Willy Moreno (producción general).

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