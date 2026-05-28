Juan Farré vuelve a escena con “Después de la suerte”: segunda presentación de un disco sublime

Después de un primer show con entradas agotadas, Juan Farré redobla la apuesta y vuelve a presentar su último disco, “Después de la suerte”, esta vez en la Nave Cultural.

La cita es el viernes 5 de junio a las 21.30 h, con un show que promete no ser una simple repetición: banda renovada, nueva energía y la oportunidad de volver a meterse en el universo de un disco que va a contramano de todo.

Lanzado en 2025, “Después de la suerte” es el cuarto trabajo de Farré y confirma algo que ya se intuía: lo suyo no pasa por seguir tendencias, sino por construir una identidad propia. Con una impronta acústica, arreglos de cuerdas y letras que se mueven entre el existencialismo, la ironía y una sensibilidad muy personal, el disco propone un viaje íntimo, casi como escuchar a alguien contar ocho historias sin filtro.

Los adelantos ya habían marcado el tono. El cuco de existir -con la participación de Alejo y Valentín– y La receta para dejar de ser extraño, junto a Gauchito Club, dejaron ver ese clima introspectivo y cuidado que atraviesa todo el álbum.

Pero si algo quedó claro en su primera presentación -con un Teatro Tajamar completamente lleno– es que estas canciones encuentran una nueva dimensión en vivo. Sobre el escenario, ese universo íntimo se expande: crece, respira y se transforma en una experiencia compartida.

Mendocino, músico, compositor y productor, Farré viene construyendo una obra sólida desde hace más de una década. Desde Roquestuera (2008), pasando por La indecisión del mestizo (2015) y Segunda foto al mundo (2020), su recorrido muestra una búsqueda constante, siempre al margen de lo obvio. Tras varios años en Buenos Aires, su regreso a Mendoza no solo marcó un cambio geográfico, sino también un nuevo capítulo creativo que hoy toma forma en este disco.

La segunda presentación de Después de la suerte no es solo una nueva fecha: es otra puerta de entrada a un universo que no sigue el algoritmo, pero que -canción a canción- termina encontrando a quien esté dispuesto a escuchar.

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