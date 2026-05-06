Vuelve «Cerati Vivo»: la esencia de Gustavo en una experiencia acústica y coral única

Tras el éxito de sus presentaciones anteriores y a pedido del público, el aclamado homenaje regresa a Mendoza el próximo sábado 16 de mayo, en el Teatro Independencia.

La obra de uno de los músicos más influyentes de la historia argentina regresa al escenario mayor de los mendocinos. El próximo sábado 16 de mayo a las 21, el Teatro Independencia será el escenario de «Cerati Vivo», una propuesta que invita a recorrer el universo compositivo de Gustavo Cerati desde una perspectiva íntima y profunda.

El proyecto se aleja de los tributos convencionales para presentar la obra del ex Soda Stereo en un formato acústico coral. La intención es ir directo al origen de cada composición: «Despojamos la sonoridad eléctrica para buscar ese lado acústico que es la esencia de la música. Apuntamos a la armonía, la melodía y los arreglos originales«, explican desde la producción.

Un despliegue musical de excelencia

El show cuenta con la dirección musical y guitarra de Edgardo Povez. La formación se completa con la voz de Marcelo Muñoz; Federico Zuin en bajo y Pablo Sánchez en batería y percusión. El elemento distintivo de la noche lo aportará el Coro Vinum Liberum, bajo la dirección de Javier Rodríguez, que interpretará arreglos especialmente compuestos para este evento.

Un viaje por toda la discografía

El repertorio ha sido seleccionado para ofrecer una mirada integral de la carrera de Cerati. La lista de temas incluye composiciones de Soda Stereo y toda su etapa solista, seleccionando un tema de cada disco para capturar la evolución y la esencia compositiva de cada época.

«Cerati Vivo» es una producción de El Buey Producciones y promete ser una experiencia sensorial donde la canción, «desvestida» de adornos estéticos, vuelve a su forma inicial, tal como fue concebida.

Detalles del evento: