El fenómeno infantil «Cazadoras Doradas» llega a Mendoza

Cazadoras Doradas, el espectáculo que es furor en el país, desembarca en Mendoza con una propuesta vibrante que combina música, baile y una historia emocionante, pensada para disfrutar en familia.

La cita será el viernes 8 de mayo a las 19 hs en la Sala Luis Bianchi (Lavalle y Aristóbulo del Valle, Rivadavia) y el sábado 9 con funciones a las 17 y 19 hs en Plaza Paradiso (Mitre 1426, Chacras de Coria). Las entradas se encuentran a la venta en Entradaweb.com.ar

Reseña

Con una estética inspirada en el universo del K-pop, el espectáculo presenta a un grupo de jóvenes valientes que deberán enfrentarse a fuerzas oscuras en un mundo donde la luz y la oscuridad están en constante equilibrio. En escena, cazadoras y demonios dan vida a una aventura atrapante que pone a prueba la fuerza interior, la amistad y la determinación.

A lo largo de la historia, las protagonistas descubrirán que el verdadero poder no está en lo externo, sino en creer en sí mismas, superar sus miedos y defender aquello que las hace únicas. Con coreografías impactantes, canciones en español y una puesta en escena llena de color, vestuarios originales y efectos sorprendentes, el show propone una experiencia dinámica y visualmente potente.

Cazadoras Doradas invita a toda la familia a sumergirse en un universo mágico donde la música se convierte en fuerza y la unión en magia.

La propuesta recorrerá distintos puntos de la provincia, acercando esta experiencia a públicos de diferentes localidades.

Funciones en Mendoza

Rivadavia – Sala Luis Bianchi (Lavalle y Aristóbulo del Valle)

Viernes 8 de mayo, 19 hs

Chacras de Coria – Plaza Paradiso (Mitre 1426)

Sábado 9 de mayo, 17 y 19 hs

Entradas disponibles www.Entradaweb.com.ar

Duración: 60 minutos

Espectáculo para toda la familia