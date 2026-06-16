Finca Decero apuesta a la alta gastronomía para fortalecer su propuesta de enoturismo en Mendoza

La reconocida bodega de Agrelo consolida una estrategia que integra vinos de alta gama, gastronomía y hospitalidad como pilares de una propuesta cada vez más valorada por los visitantes que eligen Mendoza como destino.

En una industria donde el vino ya no es el único protagonista, las experiencias vinculadas al turismo enológico se han convertido en un factor clave de diferenciación. Bajo esa premisa, Finca Decero continúa fortaleciendo su posicionamiento dentro del enoturismo mendocino a través de una propuesta que combina excelencia vitivinícola, gastronomía de calidad y una profunda conexión con el paisaje.

Ubicada en Agrelo, uno de los terroirs más prestigiosos de Luján de Cuyo, la bodega ha desarrollado una propuesta integral que invita a los visitantes a descubrir el origen de sus vinos mediante recorridos por el viñedo, degustaciones guiadas y una experiencia gastronómica diseñada para expresar la identidad de Mendoza.

Vinos con identidad propia

La apuesta de Finca Decero se apoya en una identidad vitivinícola consolidada. Desde su nacimiento, la bodega ha trabajado bajo una filosofía centrada en el cuidado artesanal de cada etapa del proceso productivo, elaborando vinos que reflejan fielmente las características de su viñedo único ubicado al pie de la Cordillera de los Andes.

Su portfolio incluye etiquetas reconocidas internacionalmente como Decero Malbec, Decero Cabernet Sauvignon, Mini Ediciones, Amano y The Owl & The Dust Devil, vinos que expresan la personalidad de Agrelo y que han contribuido a posicionar a la bodega entre las referentes del segmento premium argentino.

Esta búsqueda permanente de calidad y autenticidad es la que hoy también se traslada a cada una de las propuestas que conforman la experiencia de visita, integrando vino, gastronomía y hospitalidad bajo una misma visión.

Gastronomía como estrategia de posicionamiento

La incorporación del sommelier Adrián Yance marca una nueva etapa para el restaurante de la bodega. Su llegada refuerza una propuesta gastronómica centrada en el producto, la estacionalidad y el respeto por la identidad local, acompañando una visión que entiende a la gastronomía como una pieza fundamental dentro de la construcción de valor de la marca.

Más allá de la calidad de sus etiquetas, Finca Decero ha sabido interpretar una tendencia que atraviesa a la industria vitivinícola global: los consumidores buscan propuestas capaces de generar una conexión más profunda con el origen, el paisaje y las historias detrás de cada vino. En este escenario, el enoturismo se consolida como una herramienta estratégica para construir marca, generar fidelización y fortalecer el vínculo con nuevos públicos.

Desde su restaurante, emplazado en un entorno privilegiado con vistas a la Cordillera de los Andes y a los viñedos que rodean la finca, la bodega ofrece almuerzos de temporada pensados para acompañar la expresión de sus vinos y destacar ingredientes locales. La propuesta está diseñada para quienes buscan descubrir Mendoza desde una mirada que integra sabores, territorio y cultura vitivinícola.

La experiencia se complementa con recorridos por el Viñedo Remolinos, visitas a la bodega y degustaciones que permiten comprender la filosofía detrás de cada etiqueta. De esta manera, el visitante no solo conoce los vinos, sino también la historia, el paisaje y las decisiones que dan forma a uno de los proyectos vitivinícolas más reconocidos de Mendoza.

Con una identidad construida sobre el concepto de “hacer desde cero”, Finca Decero ha logrado consolidarse como una marca que combina prestigio internacional, autenticidad y una mirada de largo plazo sobre el desarrollo de su propuesta enoturística. La incorporación de Adrián Yance y el fortalecimiento de su restaurante forman parte de una estrategia que busca enriquecer la experiencia del visitante y continuar posicionando a la bodega entre los referentes del segmento premium.

En un contexto donde Mendoza continúa consolidando su liderazgo como capital del vino de América Latina, proyectos como Finca Decero muestran cómo la integración entre vitivinicultura, gastronomía y hospitalidad se ha convertido en una herramienta clave para generar valor, atraer visitantes y fortalecer la competitividad de uno de los sectores más dinámicos de la economía regional.

Datos útiles

El restaurante de Finca Decero abre para almuerzos los siete días de la semana, incluidos los feriados, y funciona exclusivamente con reserva previa. Los horarios habituales de almuerzo son de 12:30 a 15:00 horas, mientras que el establecimiento permanece abierto hasta las 18:00.

Reservas: +54 9 261 215 1271.