Vacaciones de invierno en Mendoza: cinco escapadas para disfrutar la naturaleza

Entre paisajes de montaña, nieve, y vinos, las vacaciones de invierno en Mendoza proponen experiencias para toda la familia en sus destinos más emblemáticos.

Hasta el 17 de julio son las vacaciones de invierno, y la pregunta de todos los años vuelve a aparecer: «¿qué hacemos estos días?». La buena noticia es que la respuesta no está lejos. A menos de una hora de la Ciudad tenemos de todo: aventura, nieve, termas, bodegas y uno de los rincones naturales más lindos de la provincia. Acá van cinco planes ya armados, para no perder tiempo pensando y salir directamente a disfrutarlos.

Una jornada de naturaleza y aventura en la Reserva Natural Villavicencio

Si hay un plan que combina naturaleza, historia y aventura en un solo día, es este. La Reserva Natural Villavicencio, a 50 km de la Ciudad por la Ruta 52 (Las Heras), abre todos los días de 9:30 a 17:30 hs, para recibir visitantes de todas las edades. Son más de 60 mil hectáreas protegidas con cientos de especies de flora y fauna, muchas endémicas, y es también donde nacen los manantiales que dan origen al agua Villavicencio; un clásico mendocino que vale la pena redescubrir.

Qué se puede hacer:

Predio del Hotel Villavicencio : el hotel, ícono de la marca desde 1940 y declarado Monumento Histórico Nacional en 2013, se puede recorrer por fuera junto con sus terrazas, los jardines diseñados por Carlos Thays hijo y la capilla recientemente restaurada. El ingreso incluye una visita guiada para conocer la historia de este sitio emblemático. Tanto en el predio del Hotel como en Vaquerías hay además espacios para hacer picnic y disfrutar del paisaje.

: el hotel, ícono de la marca desde 1940 y declarado Monumento Histórico Nacional en 2013, se puede recorrer por fuera junto con sus terrazas, los jardines diseñados por Carlos Thays hijo y la capilla recientemente restaurada. El ingreso incluye una visita guiada para conocer la historia de este sitio emblemático. Tanto en el predio del Hotel como en Vaquerías hay además espacios para hacer picnic y disfrutar del paisaje. Truck 4×4 : una excursión motorizada hacia el corazón de la Reserva, para conocer parajes a los que no se llega caminando. Esta experiencia debe contratarse en la ciudad.

: una excursión motorizada hacia el corazón de la Reserva, para conocer parajes a los que no se llega caminando. Esta experiencia debe contratarse en la ciudad. Villavicencio Park : parque aéreo al aire libre con tirolesas y juegos en altura sobre los jardines del Hotel, incluyendo el zipline más extenso de Sudamérica. Una opción pensada para toda la familia.

: parque aéreo al aire libre con tirolesas y juegos en altura sobre los jardines del Hotel, incluyendo el zipline más extenso de Sudamérica. Una opción pensada para toda la familia. Parador Villavicencio : excusa para hacer una pausa, comer algo o tomar un café antes de seguir el recorrido.

: excusa para hacer una pausa, comer algo o tomar un café antes de seguir el recorrido. Camino de Caracoles : se puede recorrer un tramo de este camino histórico, con vistas que superan los 2.500 m y la posibilidad de cruzarse con tropillas de guanacos y ver volar al cóndor andino.

: se puede recorrer un tramo de este camino histórico, con vistas que superan los 2.500 m y la posibilidad de cruzarse con tropillas de guanacos y ver volar al cóndor andino. Mirador El Balcón : una formación geológica de más de 100 metros de profundidad, esculpida por el viento y el agua.

: una formación geológica de más de 100 metros de profundidad, esculpida por el viento y el agua. Cruz de Paramillos: límite de la Reserva y testigo de la presencia jesuítica en la zona; desde ahí se ve el Aconcagua.

Además, del 6 al 19 de julio, la Reserva tendrá una propuesta especial para las familias mendocinas: los grupos familiares que acrediten domicilio en la provincia contarán con el ingreso liberado de un menor de 12 años.

Vivir la nieve en Uspallata y la alta montaña

A poco más de una hora por la Ruta Nacional 7, Uspallata es uno de los destinos más elegidos durante el invierno para quienes desean disfrutar de la nieve sin realizar un viaje demasiado extenso.

La localidad permite combinar distintas experiencias en una misma jornada: recorrer el Cerro Tunduqueral y sus petroglifos milenarios, visitar las históricas Bóvedas de Uspallata o realizar actividades de turismo aventura como trekking, cabalgatas y travesías 4×4.

Continuando algunos kilómetros hacia la cordillera aparecen dos clásicos del invierno mendocino: Los Penitentes y el Parque de Nieve Los Puquios, ideales para disfrutar de la nieve, deslizarse en trineos o dar los primeros pasos en deportes invernales.

Gastronomía y vino en el Valle de Uco

A una hora de la Ciudad, el Valle de Uco cambia de cara en invierno: viñedos pelados, cordillera nevada de fondo y bodegas mucho más tranquilas que en temporada alta, con degustaciones íntimas junto al fuego.

El recorrido puede incluir visitas a reconocidas bodegas de la zona realizar degustaciones junto al fuego, recorridos por salas de barricas y almuerzos especialmente pensados para la temporada, donde los platos tradicionales encuentran el maridaje perfecto con los grandes vinos mendocinos.

Una escapada de relax en El Challao

A pocos minutos de la Ciudad de Mendoza, El Challao se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan un plan más corto.

El Santuario de la Virgen de Lourdes y el Circuito Papagayos permiten disfrutar de una propuesta que combina descanso, naturaleza y algunas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

Durante las vacaciones de invierno, además, suelen sumarse actividades recreativas especialmente pensadas para familias y chicos.

Redescubrir el Parque General San Martín

El pulmón verde de la Ciudad es una opción ideal para quienes buscan cambiar de aire sin salir de Mendoza, incluso en los días más fríos del año. El paseo en embarcación por el lago, con el Club de Regatas como telón de fondo, y una recorrida por el Rosedal —diseñado en 1919 y con esculturas y pérgolas— son dos de sus atractivos más elegidos durante el invierno.

El parque también cuenta con circuitos para caminar, correr o andar en bicicleta, de acceso libre y gratuito en la mayor parte del predio, y con la posibilidad de subir al Cerro de la Gloria, donde se encuentra el Monumento al Ejército de los Andes y una de las mejores vistas panorámicas de la Ciudad. Para los días de más frío, el Museo de Ciencias Naturales, de entrada gratuita, es una buena alternativa de plan bajo techo para hacer en familia.

Naturaleza, aventura, historia, gastronomía y paisajes únicos hacen que Mendoza tenga propuestas para todos los gustos durante estas vacaciones de invierno. En ese recorrido, la Reserva Natural Villavicencio se consolida como una de las experiencias más completas para quienes desean conectar con la esencia de la provincia y descubrir uno de sus patrimonios naturales más valiosos, en un entorno donde la conservación y el turismo responsable conviven para ofrecer una experiencia inolvidable.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y en la categoría de analcohólicos, las aguas puras y saborizadas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío, y las bebidas isotónicas Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo y con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee 7 plantas industriales, 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.