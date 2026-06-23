Surco Vivo: los chefs Clementina Cervantes y Etienne Koninckx reciben a cocineros de todo el país en Mendoza

Un ciclo de cuatro encuentros para cocinar, intercambiar ideas y sembrar una huerta común.

Surco, cocina desde el origen presenta presenta SURCO VIVO, un ciclo gastronómico que reunirá durante 2026 a cocineros de distintas regiones de Argentina para cocinar junto a los chefs anfitriones Clementina Cervantes y Etienne Koninckx, generar intercambio, crear nuevas conexiones alrededor de la cocina y sembrar una huerta compartida.

SURCO VIVO contará con cuatro fechas a lo largo del año y tendrá como invitados a Julián Galende (Alcanfor), Jazmín Marturet (MN Santa Inés), Eugenia Romano (Damasco) y Cons Cerezo Pawlak junto a Lautaro Ochoa (Perso). El ciclo es presentado junto a VOLF y Studio Courtois y Amérian Chacras de Coria que será el encargado de albergar a los chefs invitados brindándoles confort y comodidad durante su estadía.

La propuesta se apoya en un gesto simple: al llegar a Mendoza, cada cocinero invitado planta una semilla en la huerta de Surco, en Chacras de Coria. Luego se suma a una jornada de trabajo junto a Clementina Cervantes y Etienne Koninckx, que culmina en una cena abierta al público.

Con cada edición, la huerta suma nuevas especies e historias hasta convertirse en un paisaje compartido. De esta manera, se transforma en un registro vivo de cocineros, ideas y lugares que forman parte del proyecto. La semilla permanece y la planta crece.

Clementina Cervantes y Etienne Koninckx.

SURCO VIVO surge de la misma mirada que da forma al trabajo de Cervantes y Koninckx en Surco Restaurante. Desde su apertura, el espacio mantiene un diálogo permanente con productores, con la estacionalidad de los ingredientes y con el paisaje que los rodea. El proyecto extiende esa conversación hacia otras regiones del país, convocando propuestas que aportan distintas maneras de entender el producto, la hospitalidad y la gastronomía contemporánea.

La primera edición se realizará el lunes 29 de junio y tendrá como invitado a Julián Galende, creador de Alcanfor. Recientemente distinguido con una Estrella Verde Michelin, desarrolla una cocina basada en la circularidad, el aprovechamiento integral de los productos y la observación de los ciclos naturales.

El segundo encuentro tendrá lugar el lunes 17 de agosto junto a Jazmín Marturet, responsable de MN Santa Inés. Su trabajo reúne memoria, investigación, viajes y cultura popular para construir una propuesta atravesada por sabores profundamente ligados a la identidad gastronómica argentina.

La tercera fecha será el lunes 12 de octubre y contará con la participación de Eugenia Romano, fundadora de Damasco. Su cocina recupera recetas, ingredientes y tradiciones vinculadas al Mediterráneo Oriental y Medio Oriente, explorando la relación entre migraciones, memoria e identidad. Su trabajo entiende la mesa como un espacio capaz de tender puentes entre generaciones, comunidades y culturas.

El ciclo cerrará su primera temporada el lunes 7 de diciembre con la presencia de Cons Cerezo Pawlak y Lautaro Ochoa, creadores de Perso. Desde Buenos Aires desarrollan una propuesta basada en producto, temporalidad y hospitalidad, consolidando uno de los proyectos más interesantes de la nueva escena gastronómica argentina.

Las experiencias se realizan exclusivamente con reserva previa y cuentan con cupos limitados.

Las reservas pueden realizarse a través del siguiente link: https://wosbooking.com/mro/surco-restaurant/tour/surco-vivo-primera-semilla

Con el paso de los años, la huerta contará una historia construida a partir de encuentros. Las plantas serán testimonio de los vínculos nacidos alrededor de una mesa compartida.

Acerca de Clementina Cervantes y Etienne Koninckx

Luego de trabajar y formarse en restaurantes de España y Croacia, los chefs regresaron a Argentina para crear Surco Restaurante. Su trabajo integra producto, paisaje, productores, hospitalidad y técnica en una misma visión de la gastronomía.

Con SURCO VIVO amplían esa mirada y convierten al restaurante en una plataforma de intercambio destinada a conectar cocineros, regiones e ideas.

Acerca de Surco Restaurante

Surco Restaurante nace a partir de una idea: cocinar desde el origen. Su propuesta se apoya en el producto, la temporalidad y el vínculo directo con productores locales, entendiendo la gastronomía como una forma de interpretar el paisaje.

Ubicado dentro del hotel Amerian Chacras de Coria, el restaurante desarrolla una cocina donde el foco está puesto en la huerta, la estacionalidad y la observación como parte esencial de la experiencia.

Acerca de Amérian Chacras de Coria

El hotel forma parte de la cadena Amérian Hoteles y se encuentra en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza. Cuenta con habitaciones rodeadas de jardines y espacios verdes, además de áreas destinadas al descanso, el bienestar y la realización de eventos sociales y corporativos.

Dentro de su propuesta gastronómica se encuentra Surco Restaurante, un espacio dedicado a una cocina vinculada al territorio y a los productos de origen.

Amérian Hoteles desarrolla acciones vinculadas a la sustentabilidad, entendida como la relación entre las personas y su entorno. En este marco, promueve prácticas relacionadas con el uso responsable de los recursos y el cuidado del ambiente.