Grupo Lorenzo celebra el «Día del Amigo Off Road»: test drives de RAM y bonificaciones exclusivas

El concesionario oficial de RAM en la provincia organiza un encuentro clave para clientes y apasionados de la aventura, donde se podrán probar los modelos más destacados y acceder a grandes beneficios diseñados para la ocasión.

Grupo Lorenzo, representante oficial de la prestigiosa marca RAM en Mendoza, anuncia la realización del evento «Día del Amigo Off Road». Esta propuesta, especialmente pensada para clientes, fanáticos de los fierros e interesados en adquirir un nuevo vehículo, se llevará a cabo los próximos viernes 17 y sábado 18 de julio de 9 a 18, en un entorno ideal para poner a prueba la potencia de estos gigantes del camino.

El encuentro tendrá lugar en las inmediaciones del concesionario ubicado en Chacras Park (Edificio Drago) -en la Ruta Panamericana, frente a los caracoles de Chacras de Coria, Luján de Cuyo-, donde se montará un desafiante circuito off-road.

Dos protagonistas en la pista de pruebas

Los asistentes tendrán la oportunidad única de ponerse al volante y realizar test drives de tres de los vehículos más codiciados del mercado actual, experimentando su confort, tecnología y prestaciones todoterreno:

RAM Rampage: La pick-up compacta que revolucionó el segmento. Destaca por su comportamiento dinámico deportivo, su potente motorización (con opciones como el motor Hurricane 4), un altísimo nivel de tecnología a bordo y una robustez estructural impecable para el uso diario y la aventura.

La pick-up compacta que revolucionó el segmento. Destaca por su comportamiento dinámico deportivo, su potente motorización (con opciones como el motor Hurricane 4), un altísimo nivel de tecnología a bordo y una robustez estructural impecable para el uso diario y la aventura. RAM Dakota: El esperado regreso de un clásico con fuerza renovada. Esta pick-up mediana combina a la perfección la capacidad de carga y tracción de un vehículo de trabajo pesado con el refinamiento, confort de marcha y equipamiento premium característicos de la marca.

Beneficios exclusivos: ¡Para celebrar la amistad!

Quienes asistan acompañados no solo disfrutarán de la experiencia de manejo, sino que también podrán acceder a promociones pensadas exclusivamente para la ocasión:

¡2×1 en Suscripciones! Un beneficio imperdible si venís con un amigo para planificar el próximo cero kilómetro.

Un beneficio imperdible si venís con un amigo para planificar el próximo cero kilómetro. Bonificaciones exclusivas y condiciones de financiación especiales durante ambas jornadas.

Detalles del Evento