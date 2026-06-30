CECIM y DGE celebraron la entrega de los primeros certificados de una capacitación conjunta

Desde la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza valoraron los resultados de la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia del sector. Qué se hizo y cómo se continuará.

La Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE entregaron los primeros certificados de una capacitación realizada en conjunto en el marco de un convenio de colaboración mutua, firmado en diciembre del año pasado. La alianza público-privada buscó fortalecer la formación de trabajadores de la construcción a partir del desarrollo de cursos online que se complementan con las prácticas en obra.

El acto se desarrolló esta semana en Ugarteche, en el predio donde se construye un proyecto integral de infraestructura educativa que unifica en un mismo espacio a las escuelas de Educación Especial 2-050 Elvira Ferrari y 2-725 y el Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) Nº 6-305 Jacinto Moreira. Los empleados de las constructoras completaron y aprobaron microcréditos formativos desarrollados a través de la aplicación TRACK.

Colocación de placas de yeso, colocación de membranas, instalación de cielorrasos, colocación de pisos y revestimientos e inspección diaria de retroexcavadoras, se destacaron entre las capacitaciones brindadas. Las instancias de formación brindaron a los participantes la posibilidad de adquirir y validar conocimientos técnicos específicos. Del mismo modo, se fortalecieron las capacidades para el desempeño laboral lo que amplía las oportunidades de inserción y crecimiento profesional.

Referentes de CECIM, autoridades del ministerio y los trabajadores que recibieron su certificación.

Desde la CECIM celebraron el primer paso completado en la articulación público-privada debido a que se trata de una herramienta de desarrollo personal y organizacional en el marco de nuevos desafíos tecnológicos y de empleabilidad. Atilio Calzetta, vicepresidente de la CECIM, expresó que la formación realizada califica al recurso humano y hace más eficiente las obras. “Es crucial que los operarios adquieran las nuevas tecnologías lo que contribuye al desarrollo de las empresas y de ellos mismos. Además, lo interesante es que se puede llevar a cabo simplemente con un celular”, comentó el referente del sector.

En línea, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, felicitó a los trabajadores al mismo tiempo que valoró el esfuerzo conjunto del sector público con el privado para concretar proyectos. El funcionario expresó que se continuará con los cursos de este tipo debido a la calidad y al valor agregado tanto para los cursantes como para el recurso humano de las empresas constructoras.

Facilidades para estudiar y formarse

Carlos Daparo, subsecretario de Infraestructura Escolar, destacó que la certificación forma parte de una política del Gobierno provincial de capacitaciones cortas en oficios para mejorar las habilidades de los trabajadores. “A través de la plataforma más de 2.000 personas que trabajan en el sector de la construcción pueden mejorar sus calificaciones así como ser más eficaces y eficientes en su desarrollo laboral”, comentó Daparo. Esto se suma al programa que el Ministerio de Educación lleva adelante con la CECIM que es el de terminalidad educativa.

“El objetivo es que las personas que trabajan en la construcción puedan finalizar su secundario a través de distintos sistemas y posibilidades”, expresó Daparo y agregó que el 30 por ciento de los trabajadores del sector no han completado sus estudios medios. En este contexto, Atilio Calzetta subrayó que la facilidad y comodidad para ejecutar los cursos ha sido un gran acierto de los programas para incentivar a que más empleados se sumen a las formaciones.

Roberto Baquerice, uno de los trabajadores que recibió su certificado, no solo se mostró agradecido por la oportunidad recibida sino que aseguró que continuará con la realización de otros cursos. “La posibilidad de hacerlo en línea con una aplicación sencilla ha sido muy útil”, reconoció Baquerice. Agregó que no solo ha recomendado a sus compañeros sumarse a las capacitaciones sino que también se trata de una herramienta útil para los jóvenes que quieren insertarse en el rubro.