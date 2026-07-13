El restaurante mendocino Crux Cocina fue incluido en la selección Michelín 2026

Crux Cocina, el restaurante de la Bodega Alfa Crux fue incluido en la selección de recomendados 2026 de la Guía MICHELIN, un reconocimiento que destaca a los restaurantes destacados por sus inspectores dentro de uno de los circuitos gastronómicos más influyentes del mundo.

La nueva selección fue anunciada este 13 de julio a través de las plataformas oficiales de la Guía y vuelve a poner en valor el crecimiento de la escena culinaria argentina, con Mendoza como uno de sus protagonistas centrales.

La inclusión de Crux Cocina reconoce el trabajo sostenido de su equipo, la identidad de su propuesta y la calidad de una experiencia gastronómica que conecta con el territorio mendocino. La Guía MICHELIN evalúa de manera independiente, a través de inspectores anónimos, aspectos como la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio técnico, la personalidad de la cocina y la consistencia a lo largo del tiempo.

«Ser parte de la selección MICHELIN es una enorme alegría y un orgullo para todo nuestro equipo. Lo sentimos como un reconocimiento al camino que hemos construido y un impulso para seguir evolucionando, siempre desde Mendoza, con profundo respeto por nuestros productos, nuestros productores y la identidad que nos inspira», expresó Edward Holloway, chef ejecutivo.

La propuesta de Crux Cocina se inspira en el producto local, la cocina de estación y una mirada contemporánea sobre la identidad mendocina. La geografía, el paisaje y los ciclos naturales de la materia prima se integran con los vinos de la región en un recorrido gastronómico por pasos, creado para transmitir la cultura, la esencia y la hospitalidad de Mendoza.

Este reconocimiento fortalece el posicionamiento de Alfa Crux dentro de la escena gastronómica local y acompaña el crecimiento de Mendoza como destino culinario internacional.