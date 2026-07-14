Crecen las exportaciones de vino: Mendoza consolida su estrategia de promoción internacional

Las ventas al exterior aumentaron 14,2 % en el primer semestre de 2026 y 11,6 % en junio. Las acciones de promoción comercial impulsadas por ProMendoza y el Gobierno provincial, entre ellas dos ediciones de Vinexpo Explorer, fortalecieron el posicionamiento de la vitivinicultura mendocina en los principales mercados del mundo.

Las exportaciones de vino argentino continúan mostrando una recuperación sostenida y consolidan una tendencia positiva durante 2026. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los despachos al exterior crecieron 11,6 % en junio respecto del mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado del primer semestre registra un incremento de 14,2 % en volumen.

En los primeros seis meses del año se exportaron 102,6 millones de litros de vino por un valor de US$319,6 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 2,6 % en facturación. Al incorporar las exportaciones de mosto concentrado, el complejo vitivinícola alcanzó US$ 392,5 millones, un 6,6 % más que en igual período de 2025.

Los datos reflejan un crecimiento tanto en los vinos fraccionados, que aumentaron 13,2 % en junio y 2,4 % en el acumulado anual, como en el vino a granel, que registró una suba de 6,2 % en junio y un fuerte incremento de 52,7 % en el semestre. El mosto concentrado también mostró una destacada recuperación, con un crecimiento de 89,5% en junio y de 38,3% en el acumulado de enero a junio.

El Reino Unido volvió a posicionarse como el principal destino para el vino argentino, seguido por Brasil, Estados Unidos, Canadá y México. En tanto, el Malbec continúa siendo el varietal más demandado por los consumidores internacionales, concentrando más de dos tercios de las exportaciones de vinos varietales.

Estos resultados encuentran respaldo en una estrategia sostenida de promoción comercial internacional desarrollada por ProMendoza junto con el Gobierno de Mendoza, que en los últimos dos años intensificó las acciones para acercar la oferta vitivinícola provincial a los principales compradores del mundo.

Uno de los hitos más importantes fue la realización de dos ediciones consecutivas de Vinexpo Explorer, en alianza con Vinexposium, uno de los organizadores de ferias de vinos más prestigiosos del mundo. Esta política permitió traer a Mendoza a destacados importadores internacionales para que conocieran de primera mano la calidad y diversidad de los vinos mendocinos.

En octubre de 2025, Mendoza fue sede de Vinexpo Explorer, que reunió a 80 compradores internacionales provenientes de América del Norte, Europa y Asia. Durante cuatro jornadas, 150 bodegas mendocinas —de todos los tamaños— mantuvieron reuniones de negocios, participaron en degustaciones técnicas y recibieron a los visitantes en sus establecimientos.

La experiencia tuvo continuidad en junio de 2026 con Vinexpo Explorer-The Bulk Wine Chapter, una edición especializada en vinos a granel que convocó a 25 importadores internacionales de mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania. En esta oportunidad participaron 50 bodegas argentinas dedicadas a este segmento, generando nuevas oportunidades comerciales en un rubro que hoy explica gran parte del crecimiento exportador.

En conjunto, ambas ediciones permitieron que casi 200 bodegas establecieran contacto directo con compradores internacionales sin necesidad de viajar al exterior, fortaleciendo vínculos comerciales y posicionando a Mendoza como un destino de negocios para la industria vitivinícola mundial.

A estas acciones se sumaron la participación de bodegas mendocinas en la World Bulk Wine Exhibition de Ámsterdam, la feria más importante del mundo para vinos a granel, donde establecimientos de la provincia obtuvieron reconocimientos internacionales, y la presencia récord en Wine Paris 2026, con una delegación integrada por 72 bodegas mendocinas, más del doble de las que habían participado el año anterior.

La presidenta de la Unidad ProMendoza, Patricia Giménez, destacó la importancia de sostener este trabajo de promoción internacional. «Estos resultados muestran que la promoción comercial sostenida, el trabajo conjunto con el Gobierno de Mendoza y la articulación con socios estratégicos como Vinexposium generan oportunidades concretas para nuestras bodegas. Nuestra estrategia es traer los compradores a Mendoza para que conozcan el potencial de nuestra vitivinicultura, recorran las bodegas y establezcan relaciones comerciales duraderas. Esperamos que cada una de esas reuniones siga transformándose en nuevos negocios y más exportaciones para la provincia», indicó.

“La combinación de promoción internacional, presencia en las principales ferias del mundo y organización de rondas de negocios en la provincia constituye una política estratégica para seguir ampliando mercados, diversificar destinos y consolidar el liderazgo de Mendoza como principal provincia exportadora de vinos de Argentina. El crecimiento de las exportaciones así lo demuestra”, concluyó Giménez.