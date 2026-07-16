Press Nova, empresa productora de cierres sintéticos, plantea un nuevo posicionamiento: Tecnología y Sustentabilidad en el mundo de bebidas

La compañía, pionera en nuestro país en la producción de cierres sintéticos para abastecer a la industria vitivinícola, se propone un nuevo posicionamiento a partir de la expansión al universo de bebidas en general.

Press Nova, desarrolla un amplio portafolio de tapones sintéticos, desde hace más de veinte años en Argentina, y relanzó hace poco su identidad corporativa como soporte inicial para la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios. Este cambio estratégico representa la evolución de una empresa que proyecta el futuro del sector a través de la tecnología, rigurosidad en la calidad y la responsabilidad climática.

Diseño Sustentable para un futuro consciente

Press Nova diseña e inyecta tapones sintéticos para la industria vitivinícola y la dedicación e innovación constante les permite brindar a sus clientes un amplio portafolio de soluciones en cierres de botellas. Ahora, la empresa se reposiciona con el objetivo de extender su portafolio de opciones y productos al mundo de bebidas en general, asegurando la alta calidad de siempre y las prácticas sustentables.

Pilares que sustentan a la compañía:

Tecnología y Calidad: La empresa cuenta con la última tecnología de producción y certificaciones de estándares internacionales (FSSC 22000) que garantizan la máxima calidad y trazabilidad en cada una de las etapas del proceso de desarrollo y fabricación de los tapones sintéticos, desde el moldeo inicial hasta los más rigurosos controles finales en el laboratorio de calidad.

Diseño a medida para cada necesidad: la compañía posee distintas líneas de productos especialmente desarrolladas para adecuarse a las necesidades de cada cliente (línea para Vinos tranquilos, Espumantes y Espirituosas). Con precisión y detalle en el diseño, fabricación y controles de calidad, Press Nova comprueba su solidez y confiabilidad en cada etapa del proceso de producción.

la compañía posee distintas líneas de especialmente desarrolladas para adecuarse a las necesidades de cada cliente (línea para Vinos tranquilos, Espumantes y Espirituosas). Con precisión y detalle en el diseño, fabricación y controles de calidad, Press Nova comprueba su solidez y confiabilidad en cada etapa del proceso de producción. Inclusión de Materiales Sustentables: Press Nova utiliza materias primas como derivados de la caña de azúcar en su producción, permitiendo el desarrollo de cierres sintéticos amigables con el medio ambiente, lo que propone prácticas responsables y una amplia variedad de productos dentro de su Línea Verde.

Sellar la Calidad. Preservar el Futuro.

Press Nova, como líder en la industria de cierres sintéticos, se proyecta a nivel local, regional y global como el aliado estratégico óptimo para la industria de bebidas.

Para conocer más acerca de la nueva identidad corporativa, servicios y portafolio de productos, visite: pressnova.com.ar

Acerca de Press Nova:

Referente local en inyección de tapones sintéticos, Press Nova se presenta como la combinación equilibrada entre tecnología europea y producción local para brindar soluciones de cierres de alta precisión. Hoy lidera el camino hacia cierres más sustentables y procesos industriales de bajo impacto ambiental.