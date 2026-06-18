Antigal presenta Alma de Montaña, su primer Vermut Rosso inspirado en la identidad de Gualtallary

La reconocida bodega mendocina incursiona por primera vez en la categoría de aperitivos con una propuesta que rescata los aromas, sabores y el carácter de montaña. Durante junio, el lanzamiento contará con promociones especiales en su tienda online.

Antigal Winery & Estates abre una nueva etapa en su historia con el lanzamiento de Alma de Montaña, su primer Vermut Rosso. Se trata de una apuesta estratégica que marca el ingreso de la bodega a la categoría de aperitivos, ampliando su universo más allá del vino y explorando nuevas formas de conectar con los consumidores.

Inspirado en la identidad de Gualtallary y en la riqueza botánica de la montaña mendocina, Alma de Montaña nace como una propuesta contemporánea que combina tradición, innovación y una fuerte impronta territorial.

Su llegada al mercado coincide con una época del año en la que los encuentros, las celebraciones y las reuniones entre amigos cobran especial protagonismo. Pensado para compartir, el nuevo vermut busca convertirse en el compañero ideal de esos momentos que reúnen a las personas alrededor de una misma pasión.

“El gran desafío fue construir este vermut junto a Carolina Hoyos como Master Distiller y con la participación de todo el equipo enológico, trabajando desde la definición del perfil del vino base hasta los ajustes finales del blend”, explicó Paula “Pupi” González, enóloga de Antigal Winery & Estates.

“Logramos una sinergia que integra la complejidad del Chardonnay de Gualtallary con botánicos cítricos y hierbas aromáticas, dando lugar a un perfil fresco, preciso y con una marcada identidad de montaña”, agregó.

Por su parte, Carolina Hoyos destacó que el proyecto se desarrolló a partir de una profunda comprensión de la esencia de la bodega.

“Al comprender qué buscaba Antigal, cómo describe su identidad, qué lugar ocupa Gualtallary en su historia y cómo entiende la elegancia y el carácter, surgió una idea clara: crear un vermut con presencia aromática y personalidad, pero al mismo tiempo fresco, versátil y gastronómico; capaz de dialogar con el vino sin opacarlo”, señaló.

Un aperitivo con identidad de altura

Alma de Montaña fue elaborado a partir de un Chardonnay proveniente de Gualtallary y una cuidada selección de botánicos aromáticos. El resultado es un vermut de perfil intenso y elegante que expresa el paisaje de montaña desde una mirada contemporánea.

En nariz predominan las hierbas aromáticas de altura como romero, tomillo, orégano y enebro. En boca, los cítricos aportan tensión y frescura, acompañados por un final equilibrado y persistente que remite a los grandes vermuts rosso.

Su versatilidad es uno de sus principales atributos. Puede disfrutarse solo, con hielo, con soda o como base para distintas propuestas de coctelería, adaptándose naturalmente a diferentes momentos de consumo.

Promoción especial de lanzamiento

Como parte de la presentación oficial, Antigal ofrecerá durante todo junio una promoción especial a través de su tienda online, con un 25% de descuento y un 5% adicional utilizando el código promocional ALMADECAMPEON.

Alma de Montaña ya se encuentra disponible en la tienda online de la bodega y en puntos de venta seleccionados.

Una bodega reconocida a nivel internacional

Fundada en Mendoza y con una fuerte identidad ligada a Gualtallary, Antigal Winery & Estates se ha consolidado como una de las bodegas argentinas de mayor proyección internacional.

En 2023 fue distinguida como Mejor Bodega del Nuevo Mundo en los prestigiosos Wine Star Awards otorgados por la revista estadounidense Wine Enthusiast, uno de los reconocimientos más importantes de la industria vitivinícola global.

La bodega también es reconocida por su emblemática etiqueta metálica con el número 1, premiada internacionalmente por su diseño, elegancia y originalidad.

Con Alma de Montaña, Antigal vuelve a apostar por la innovación, trasladando su filosofía de elaboración y su identidad de origen a una nueva categoría que busca conquistar a consumidores dentro y fuera del mundo del vino.