Guía Michelin Mendoza 2026: los restaurantes de la provincia que obtuvieron Estrellas Michelin y nuevos reconocimientos

La Guía Michelin Mendoza 2026 volvió a poner a la gastronomía mendocina en el centro de la escena internacional. La nueva edición de la prestigiosa guía distinguió a tres restaurantes de Mendoza con su primera Estrella Michelin, incorporó seis nuevos restaurantes recomendados y otorgó importantes premios individuales a profesionales locales, consolidando a la provincia como uno de los destinos gastronómicos más destacados de Argentina.

En total, la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026 reúne 89 restaurantes distribuidos en distintas categorías: un establecimiento con dos Estrellas Michelin, trece con una Estrella, once Bib Gourmand, sesenta y cuatro restaurantes recomendados y once con Estrella Verde.

Tres restaurantes de Mendoza obtuvieron su primera Estrella Michelin

La principal novedad para la provincia es el ingreso de Cal, Centauro y La VidA al exclusivo grupo de restaurantes con una Estrella Michelin, una distinción que reconoce la excelencia culinaria y que se otorga bajo cinco criterios internacionales: calidad de los productos, dominio de las técnicas de cocción, equilibrio de sabores, personalidad de la cocina y regularidad en el tiempo.

Restaurante LaVidA

Los tres establecimientos representan diferentes miradas de la cocina mendocina, pero comparten una característica común: una fuerte identidad vinculada al territorio, los productos regionales y la cultura del vino.

Cal, ubicado en Sitio La Estocada, propone una experiencia basada en ingredientes provenientes de su propia finca, donde la huerta, la granja y el entorno natural forman parte del menú diseñado por el chef Enzo González Petra.

Por su parte, Centauro, instalado en una antigua casona de Mendoza, ofrece una cocina creativa liderada por el chef colombiano Aris Pabón, mientras que La VidA, en Chacras de Coria, integra alta gastronomía y enoturismo dentro del proyecto de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, con un menú desarrollado por la chef Flavia Amad Di Leo.

Mendoza también suma seis nuevos restaurantes recomendados por la Guía Michelin

Además de las nuevas Estrellas Michelin, la provincia amplió su presencia entre los restaurantes recomendados por la guía con la incorporación de:

Antigal Authentic Flavors

Awasi Mendoza

Clos de Chacras

Crux

Diam’s

Nube

Con estas incorporaciones, Mendoza amplía su presencia dentro de la Guía Michelin no sólo entre los restaurantes con Estrella, sino también en la categoría de establecimientos recomendados, reflejando la diversidad y el crecimiento de una escena gastronómica que continúa ganando reconocimiento internacional.

Cal recibió una Estrella Verde y el premio al Mejor Chef Joven

El restaurante Cal fue uno de los grandes protagonistas de esta edición de la Guía Michelin Mendoza 2026.

Además de obtener su primera Estrella Michelin, recibió una Estrella Verde Michelin, reconocimiento que distingue a los restaurantes comprometidos con la sostenibilidad, el respeto por la estacionalidad y el trabajo conjunto con productores locales.

Restaurante Cal.

A este logro se sumó el Michelin Guide Young Chef Award, otorgado a Enzo González Petra, de 28 años, por una propuesta gastronómica basada en la agricultura ecológica y biodinámica de la finca donde funciona el restaurante.

Una mendocina fue elegida la mejor sommelier de la Guía Michelin 2026

Otro de los premios especiales quedó en Mendoza.

La Michelin Guide Sommelier Award 2026 fue para Camila Torta, responsable de la cava del restaurante Azafrán, quien fue reconocida por su capacidad para transformar cada maridaje en una experiencia sensorial y acercar el mundo del vino al comensal mediante una propuesta dinámica y personalizada.

Mendoza reafirma su liderazgo gastronómico

Durante la presentación de la nueva selección, el director internacional de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, destacó especialmente el crecimiento de la gastronomía mendocina y el fuerte vínculo que mantienen sus restaurantes con el territorio.

«Los inspectores han quedado gratamente sorprendidos por el seductor foco gastronómico de Mendoza, donde los restaurantes logran expresar el territorio a través de sus huertas, granjas, ríos y montañas», destacó Poullennec durante la presentación de la Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026.

El director internacional de Michelin también remarcó que la propuesta gastronómica mendocina encuentra en el vino uno de sus grandes diferenciales. Según explicó, la calidad de las cartas y los maridajes exclusivos se ha convertido en un componente esencial para elevar la experiencia de quienes visitan los restaurantes de la provincia.

Con tres nuevas Estrellas Michelin, una Estrella Verde, seis nuevos restaurantes recomendados y dos premios especiales, Mendoza fue una de las grandes protagonistas de la edición 2026 de la Guía Michelin en Argentina. Los reconocimientos consolidan a la provincia como uno de los destinos gastronómicos y enoturísticos más importantes de América Latina, donde la excelencia culinaria encuentra en el vino, el paisaje y los productos locales su principal identidad.

Restaurante Azafrán.

Acerca de Michelin

Michelin está construyendo un fabricante líder mundial de compuestos y experiencias que cambian la vida. Pionera en materiales de ingeniería durante más de 130 años, Michelin está en una posición única para hacer contribuciones decisivas al progreso humano y a un mundo más sostenible. Basándose en su profundo conocimiento en compuestos de polímeros, Michelin innova constantemente para fabricar neumáticos y componentes de alta calidad para aplicaciones críticas en campos exigentes tan diversos como la movilidad, la construcción, la aeronáutica, las energías bajas en carbono y la salud. El cuidado puesto en sus productos y su profundo conocimiento del cliente inspiran a Michelin a ofrecer las mejores experiencias. Esto abarca desde proporcionar soluciones conectadas basadas en datos e inteligencia artificial para flotas profesionales hasta recomendar restaurantes y hoteles sobresalientes seleccionados por la Guía MICHELIN. Con sede en Clermont-Ferrand, Francia, Michelin está presente en 175 países y emplea a 129.800 personas. (www.michelin.com)