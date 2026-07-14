NBA Store abrió en Mendoza su primera tienda oficial en el interior del país y apuesta por una experiencia inmersiva

El nuevo local, ubicado en Mendoza Plaza Shopping, es el segundo NBA Store de Argentina y el primero fuera de Buenos Aires. Además de indumentaria y merchandising oficial, incorpora una cancha interactiva, un café temático y espacios de entretenimiento para los fanáticos del básquet.

Mendoza suma una nueva propuesta comercial de alcance internacional con la inauguración de la primera NBA Store del interior del país. El nuevo espacio abrió sus puertas en Mendoza Plaza Shopping, consolidando a la provincia como un destino atractivo para marcas globales que buscan expandirse en el mercado argentino. Se trata del segundo local oficial de la NBA en el país y del primero fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Más que una tienda deportiva, el concepto apunta a ofrecer una experiencia integral para los fanáticos del básquet. El establecimiento reúne indumentaria oficial, zapatillas, accesorios y artículos de colección de las principales franquicias de la liga, junto con un recorrido diseñado para vivir el universo NBA.

Entre sus principales atractivos se destacan una cancha indoor para que los visitantes puedan lanzar al aro y probar productos, un NBA Café, pantallas LED con contenidos exclusivos y una exhibición de camisetas históricas de algunas de las máximas figuras de la liga. La propuesta busca transformar la visita en una experiencia de entretenimiento, siguiendo el formato implementado en otras tiendas oficiales de la marca.

La oferta comercial incluye productos oficiales de equipos como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Boston Celtics, Chicago Bulls, New York Knicks y San Antonio Spurs, además de artículos de marcas internacionales vinculadas al básquet, entre ellas Nike, Jordan, Adidas, Puma, Under Armour, Wilson y Mitchell & Ness.

La llegada de NBA Store representa también un nuevo impulso para el retail mendocino y para Mendoza Plaza Shopping, que continúa ampliando su oferta con marcas internacionales y propuestas orientadas al entretenimiento y la experiencia del consumidor. La apertura refuerza la tendencia de convertir a los centros comerciales en espacios donde conviven compras, gastronomía y actividades recreativas.

Con esta inauguración, Mendoza se posiciona como la primera provincia del interior argentino elegida por la NBA para desarrollar un local oficial, un hito que refleja el crecimiento del mercado deportivo y el potencial comercial que la provincia ofrece para nuevas inversiones y desembarcos de marcas internacionales.