AKASHA WINES: los vinos mediterráneos nacidos en Mendoza de Pedro Aznar y Fran Evangelista

Pedro Aznar, músico y sommelier, se une al ingeniero agrónomo y enólogo Francisco Evangelista de CrowdFarming.Wine para presentar AKASHA WINES, la línea de vinos inspirados en el Mediterráneo europeo, cultivados y elaborados íntegramente en Mendoza.

AKASHA WINES propone una lectura contemporánea del vino argentino, traduciendo la esencia de las variedades europeas al paisaje mendocino y priorizando la frescura, la elegancia, la fluidez y la complejidad, siempre con una mirada puesta en el disfrute y en el carácter del origen.

El proyecto reúne dos recorridos que se potencian mutuamente. Pedro Aznar aporta su formación como sommelier, su pasión por el vino y su mirada artística. Francisco Evangelista suma su conocimiento técnico y su trayectoria agronómica y productiva. Junto al equipo enológico liderado por Vicky Pons, desarrollan una línea que abre nuevas posibilidades para el vino argentino.

«Pedro tiene una capacidad muy especial para poner en palabras sensaciones, imaginar perfiles y desafiar lo establecido. Mi rol es tomar esas ideas, interpretarlas desde el viñedo y la elaboración. En ese intercambio aparece algo muy interesante», explica Francisco Evangelista.

La colección actual reúne etiquetas que recorren distintas expresiones y variedades.

● Akasha Tinto, un blend de 40% Cabernet Sauvignon y 60% Marselan

● Akasha Blanc, 98% Chardonnay y 2% Riesling, de perfil fresco y elegante

● Akasha Rosé, un vino rosado 100% Grenache

● Akasha GST, un corte que combina 60% Grenache, 20% Sangiovese y 20% Tempranillo

● Gran Akasha, vino ícono del proyecto, fusiona 50 %Malbec, 20% Nebbiolo, 20% Carignan y 10% Cabernet Franc

● Akasha Extra Brut, compuesto por 50% Pinot Noir y 50% Chardonnay

● Akasha Extra Brut Rosado, 100% Malbec

● Tanger Vermouth estilo francés de mandarina, una partida limitada de 2600 botellas

La selección varietal responde a una búsqueda concreta, trabajar cepas históricamente vinculadas al Mediterráneo, como Grenache, Carignan, Marselan o Sangiovese, y explorar cómo expresan su identidad en los suelos mendocinos.

Akasha toma su nombre del concepto asociado al quinto elemento, aquello que conecta y contiene. Una idea que sintetiza el espíritu del proyecto, unir mundos distintos para crear algo nuevo.

Hoy, con dos añadas en el mercado y una identidad cada vez más definida, Akasha sigue expandiendo su exploración en distintas zonas vitivinícolas de Mendoza, consolidando una propuesta que abre nuevas conversaciones dentro del vino argentino.

Sobre Pedro Aznar

Con más de cincuenta años de trayectoria internacional, Pedro Aznar es uno de los músicos más influyentes de Latinoamérica, ganador de tres premios Grammy y reconocido por su paso por el legendario Pat Metheny Group, una de las experiencias más exigentes y celebradas del jazz contemporáneo. Fue además uno de los cerebros fundadores de Serú Girán, banda emblemática del rock argentino y que músicos y expertos consideran la banda madre e icónica de todos los tiempos. Esa misma búsqueda de excelencia, talento sutil y atención exquisita al detalle que define su obra artística encontró un nuevo territorio de expresión en el vino. Su pasión lo llevó a formarse profesionalmente como sommelier en CAVE en 2014 y a obtener el diploma WSET Nivel 3 (Wine & Spirit Education Trust). Su involucramiento como hacedor de vinos abarca todas las etapas, desde la concepción y la elaboración hasta los cortes, el diseño y la comunicación. Con Akasha, Aznar traslada la misma sensibilidad y precisión que marcan su obra musical al universo vitivinícola.

Sobre Francisco Evangelista

Ingeniero agrónomo formado entre Argentina y California, elaborador de vinos y creador de proyectos disruptivos, Francisco Evangelista combinó su formación técnica con experiencia de campo en uno de los mercados vitivinícolas más exigentes del mundo antes de fundar CrowdFarming.Wine en 2018, con el objetivo de abrir la industria a nuevos protagonistas. A lo largo de su carrera gestionó la importación y el cultivo de nuevos varietales, impulsando una transición hacia cepas innovadoras que hoy distinguen a los proyectos que lidera. Su modelo integral permite a artistas, empresas e inversores crear marcas de vino propias, combinando enología, branding y estrategias de posicionamiento y venta cien por ciento personalizadas. Su visión, a veces considerada adelantada a su tiempo, trasciende lo técnico y da lugar a nuevos protagonistas que aportan su magia para que el consumidor pueda disfrutar. De su mano nacen vinos que son una verdadera experiencia cultural y sensorial sin precedentes, con etiquetas inéditas que aportan un color propio y distintivo al nuevo mercado que se viene.

Sobre Akasha Wines

Akasha Wines nace en Mendoza luego de la unión de dos visiones complementarias y muy poderosas entre Pedro Aznar y Fran Evangelista, dos miradas que decidieron traducir el alma de la vitivinicultura mediterránea europea al paisaje y la impronta mendocina. Plantaron cepas icónicas europeas en tierra mendocina, con la convicción de la magia que se crearía cuando ese espíritu se encuentre con un sol, un suelo y un viento que son únicos en el mundo.

Cada botella nace de esa unión creativa, donde la sensibilidad de un sommelier capaz de describir lo que siente se encuentra con el oficio de un ingeniero agrónomo capaz de traer eso a la realidad. De ese diálogo crecen vinos elegantes, frescos y complejos, pensados para disfrutarse y para acompañar los mejores momentos.

Los viñedos de Akasha crecen en Los Cerrillos, Luján de Cuyo y se expanden hacia el Valle de Uco en una búsqueda permanente, entendiendo cómo responde cada varietal a los distintos terroirs mendocinos. La elegancia, la fluidez y la complejidad son el eje innegociable detrás de cada lanzamiento, un lenguaje propio que se mantiene vendimia tras vendimia.

Akasha significa éter, cielo, espacio. Es el quinto elemento, y el nombre de un proyecto que se sigue escribiendo.