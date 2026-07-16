Geph, líder en la industria de inyección de plásticos, busca nuevos horizontes basados en tecnología y sustentabilidad

Geph, empresa líder basada en la inyección de todo tipo de plásticos, realizó un relanzamiento de su identidad corporativa. Este proceso marca un salto en la trayectoria de la compañía que se apoya en tres pilares fundamentales: Innovación, Desarrollo y Producción, y el compromiso con el medio ambiente.

Inyectamos Calidad Sustentable: Tecnología europea y Producción sostenible

Con más de 50 años de historia, GEPH es precursora y líder en la inyección de plásticos en Argentina, y está certificada con estándares internacionales (FSSC 22000) que avalan la alta confiabilidad, sustentabilidad y calidad en sus productos. Empresa con sello familiar desde sus inicios, acompaña a sus clientes con una atención cercana y personalizada. La empresa basa su desarrollo y crecimiento constante en la innovación en tecnología y maquinaria, y en los rigurosos controles de sus productos finales dentro de su laboratorio de calidad.

La estrategia corporativa y comercial de Geph tiene como objetivo central fidelizar sus clientes actuales y expandir su horizonte de oportunidades a nuevos clientes dentro de las industrias farmacéutica, alimenticia, cosmética y limpieza entre otras.

Ejes que definen la solidez de la compañía:

● Innovación Tecnológica: Geph lidera la inyección de plásticos en Argentina ya que posee maquinaria europea actualizada que permite desarrollar y producir todo tipo de productos brindando soluciones a medida de cada cliente.

● Desarrollo y Producción con calidad e higiene certificada: la empresa provee moldería, desarrollo y fabricación de productos que son revisados con los más estrictos controles de calidad, higiene e inocuidad gracias a certificaciones FSSC 22000 y una planta industrial habilitada por el registro nacional de elaboradores de envases.

● Sustentabilidad como premisa: la producción mediante prácticas conscientes con el medio ambiente permite lograr mayor eficiencia en el proceso de fabricación y en la colaboración con entidades como Plantarse con programas enfocados en la reforestación ambiental.

Inyectamos Calidad Sustentable

Geph se impulsa al futuro para expandir las oportunidades de negocios hacia nuevas industrias, trabajando con la misma rigurosidad de siempre, con máxima precisión y eficiencia y, sobre todo, con conciencia ambiental.

Para conocer más acerca de la nueva identidad corporativa, servicios y portafolio de productos, visite: gephsa.com.ar

Acerca de Geph:

Geph se presenta como la compañía líder en inyección de plásticos, que cuenta con tecnología europea y producción local para brindar todo tipo de soluciones, con procesos industriales eficientes y conciencia ambiental.