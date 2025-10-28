Todos los hits de Phil Collins llegan al Teatro Plaza, en un imperdible tributo

«Collins Hits Experience” es un proyecto de músicos argentinos dedicado a homenajear al gran artista y su maravillosa obra, pasando por temas de Génesis y su carrera solista. Será este viernes 31 de octubre, a las 21.

La discografía del músico británico está plagada de éxitos imperdibles, para disfrutar en una noche para el recuerdo. Un show que nos transportará por los hits históricos de Phil Collins, uno de los más populares a nivel mundial.

Entradas en venta en Entradaweb

Será un gran espectáculo, de la mano de un proyecto creado por la unión de destacados músicos argentinos como Mauricio Spatola (bajo) y Cristian DiBiagi (teclados), a los que se suman Valentina Gratón y Natalia Mercery en coros; Gastón Aranguez (teclados); Luciano Báez (batería); Rodrigo Angélico (1° GTR); Martín Díaz (2° GTR); Ariel González (percusión); Lautaro Scarafia (trompeta); Job Berón (trombón) y Jorge Elías (saxo), con la producción general de Willy Moreno.

La voz está a cargo de Gabriel Agudo, cantante y compositor argentino de reconocida trayectoria internacional en el rock progresivo.

La cita es este viernes 31 de octubre a las 21, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta en Entradaweb