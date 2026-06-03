Exportaciones de Mendoza: desafíos y oportunidades para una nueva etapa de crecimiento

Las exportaciones mendocinas cayeron 4% respecto de 2024, aunque se mantienen por encima del promedio de la última década. Especialistas destacan la necesidad de diversificar la matriz productiva y potenciar sectores como minería, energía, logística y servicios basados en el conocimiento.

Las exportaciones de Mendoza alcanzaron los USD 1.538 millones en 2025, registrando una caída del 4% respecto de 2024, cuando las ventas externas habían totalizado USD 1.605 millones. A pesar de este retroceso, el desempeño exportador provincial se ubicó un 6% por encima del promedio registrado entre 2015 y 2024, aunque todavía lejos del máximo histórico alcanzado en 2012, cuando Mendoza exportó USD 1.806 millones.

Sin embargo, al considerar la inflación internacional y analizar los valores en términos reales, el panorama resulta más desafiante. Las exportaciones mendocinas de 2025 fueron un 15% inferiores a las de 2015 y un 12% menores al promedio de la última década, reflejando un prolongado período de estancamiento en el comercio exterior provincial.

Mendoza pierde participación en las exportaciones argentinas

Durante 2025, Mendoza representó apenas el 1,8% de las exportaciones argentinas, por debajo del promedio de la última década, que se ubicó en torno al 2,2%.

Este dato evidencia una tendencia que preocupa a especialistas y empresarios: la participación de la provincia en el comercio exterior nacional continúa siendo menor a su peso relativo dentro de la economía argentina.

Argentina crece menos que América Latina

El escenario nacional tampoco resulta alentador. En la última década, las exportaciones argentinas crecieron un 53%, un desempeño inferior al promedio de América Latina, que registró una expansión del 69%.

Países como Chile, Perú, Brasil y México lograron una evolución significativamente superior, ampliando la brecha competitiva regional.

La comparación de exportaciones por habitante también refleja este desafío. Argentina alcanzó USD 1.878 por habitante, ubicándose por debajo del promedio latinoamericano de USD 2.320.

En la región, lideran Chile con USD 5.388 por habitante, México con USD 5.039, Uruguay con USD 3.318, Perú con USD 2.392 y Ecuador con USD 2.031.

Mendoza se ubica en el puesto 17 del ranking exportador per cápita

Dentro del país, Mendoza ocupa el noveno lugar entre las provincias exportadoras, pero cae al puesto 17 cuando se analiza el indicador de exportaciones por habitante.

Con USD 751 exportados por habitante en 2025, la provincia se encuentra muy por debajo de la media nacional y lejos de los niveles alcanzados por provincias patagónicas como Santa Cruz, Neuquén y Chubut, que superan los USD 4.000 por habitante.

Uno de los fenómenos más destacados de los últimos años es el crecimiento de Neuquén, que ascendió al cuarto puesto del ranking nacional gracias al fuerte desarrollo de las exportaciones vinculadas al sector hidrocarburífero.

Cuyo muestra menor dinamismo exportador

El análisis regional revela diferencias significativas en la evolución de las exportaciones argentinas.

Mientras la Región Pampeana y la Patagonia explicaron gran parte del crecimiento exportador durante la última década, impulsadas por complejos agroindustriales, energéticos y mineros, la región de Cuyo mostró un menor dinamismo.

Entre 2015 y 2025, Cuyo aportó apenas el 3% del incremento total de las exportaciones argentinas, a pesar de concentrar aproximadamente el 7% de la población nacional.

La Patagonia, en cambio, con solo el 6% de la población, explicó cerca del 27% del crecimiento exportador del país.

Vino, ajo y polipropileno lideran las exportaciones de Mendoza

La matriz exportadora mendocina continúa siendo predominantemente industrial. Las manufacturas representaron alrededor del 80% de las exportaciones provinciales durante 2025.

El principal producto exportado fue el vino fraccionado, seguido por el ajo y el polipropileno. En conjunto, estos tres productos explican aproximadamente la mitad de las ventas externas de Mendoza.

También se destaca el crecimiento de las exportaciones de papas preparadas, uno de los rubros que ha mostrado mayor dinamismo en los últimos años.

En cuanto a los destinos, Brasil, Estados Unidos y Chile concentraron más del 50% de las exportaciones provinciales.

El desafío: diversificar la economía y generar nuevas ventajas competitivas

Tras más de una década de desempeño exportador limitado, Mendoza enfrenta el desafío de recuperar competitividad y aumentar su participación en los mercados internacionales.

En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y reformas orientadas a reducir costos y mejorar la productividad, las exportaciones y la inversión privada aparecen como factores clave para impulsar el crecimiento económico.

Especialistas coinciden en que la provincia deberá complementar el aporte histórico de sectores como la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo con nuevas actividades capaces de aportar escala, diversificación y resiliencia.

Entre los sectores con potencial se destacan la minería sostenible, la energía, la logística y los servicios basados en el conocimiento, actividades que podrían ampliar la capacidad exportadora de Mendoza en las próximas décadas.

Para concretar este proceso será necesario avanzar en infraestructura, mejorar la logística, ampliar el acceso al financiamiento, promover nuevos sectores productivos y fortalecer la inserción internacional de la provincia.

Con una estrategia de largo plazo y una articulación efectiva entre el sector público y privado, Mendoza tiene la oportunidad de transformar su potencial productivo en más exportaciones, inversión y empleo de calidad, consolidando una economía más competitiva y abierta al mundo.