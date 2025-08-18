 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

The Celebration Band propone un viaje en el tiempo al ritmo de la música Disco

Por MASSNEGOCIOS el 18 agosto, 2025

Este viernes 22 de agosto, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. A las 21, el escenario del Teatro Mendoza se transformará en una pista de baile vibrante para recibir a The Celebration Band, con un show imperdible en homenaje a la legendaria música disco, los éxitos de los 80 y lo mejor de los 90.

La banda, reconocida por su presencia en importantes festivales de la provincia, promete una noche inolvidable. Su amplio repertorio rinde tributo a gigantes de la música como Phil Collins, Donna Summer, Gloria Gaynor, Michael Jackson y Stevie Wonder, además de bandas icónicas como Kool and The Gang y Commodores.

The Celebration Band son: Analía Elena (voz), Rodrigo Herrera (voz), Abel Villegas (teclados), Rubén Barolo (bajo), Lucas Mendoza (batería), Chino Brizuela (guitarra), Jorge Elías (saxo y dirección musical), David Gologorski (teclados), Lautaro Scaraffia (trompeta), Job Berón (trombón) y Willy Moreno (El Buey Producciones).

Preparate para revivir la magia de una época en la que la música no dejaba a nadie sentado. Una noche para bailar, cantar y celebrar la vida con los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Entradas en venta aquí. Es una realización de El Buey Producciones.

