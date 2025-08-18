The Celebration Band propone un viaje en el tiempo al ritmo de la música Disco

Este viernes 22 de agosto, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. A las 21, el escenario del Teatro Mendoza se transformará en una pista de baile vibrante para recibir a The Celebration Band, con un show imperdible en homenaje a la legendaria música disco, los éxitos de los 80 y lo mejor de los 90.

La banda, reconocida por su presencia en importantes festivales de la provincia, promete una noche inolvidable. Su amplio repertorio rinde tributo a gigantes de la música como Phil Collins, Donna Summer, Gloria Gaynor, Michael Jackson y Stevie Wonder, además de bandas icónicas como Kool and The Gang y Commodores.

The Celebration Band son: Analía Elena (voz), Rodrigo Herrera (voz), Abel Villegas (teclados), Rubén Barolo (bajo), Lucas Mendoza (batería), Chino Brizuela (guitarra), Jorge Elías (saxo y dirección musical), David Gologorski (teclados), Lautaro Scaraffia (trompeta), Job Berón (trombón) y Willy Moreno (El Buey Producciones).

Preparate para revivir la magia de una época en la que la música no dejaba a nadie sentado. Una noche para bailar, cantar y celebrar la vida con los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Entradas en venta aquí. Es una realización de El Buey Producciones.