Miguel García Urbani: del periodismo a la poesía con un libro inspirado en el cine

El periodista y locutor, que tiene dos programas en Radio Nihuil, incursiona nuevamente en la literatura. En esta ocasión, con “33 poemas en cartelera”, su último y más reciente libro que presentará este sábado 26 de abril en La Barraca.

Escribe, hace locución, tiene dos programas radiales que ya son legendarios por su antigüedad en Nihuil y se ha desempeñado como periodista tanto en medios como en el ámbito gubernamental. Miguel García Urbani es periodista, escritor, comunicador y poeta. Y le resuena, por sus vivencias, aquella frase de que nadie es profeta en su tierra así es que su último libro, “33 poemas en cartelera”, lo publicó en España. Pero como es mendocino, tiene aquí su corazón y otra frase que le gusta es que “la esperanza es lo último que se pierde”, apuesta a seguir confiando. Por lo que lo presentará, este sábado 26 de abril, en suelo cuyano. Y en mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Sobre su nuevo texto, el quinto de su obra, García Urbani cuenta: “33 poemas en cartelera, es un libro que nació entre Mendoza y Alicante, editado por el Amante Universal y Editorial Golondrina. Contiene el zumo, el jugo, la sustancia de 33 films que pude ver y disfruté desde abril a agosto de 2024. En esos meses, vi las películas, escribí sobre ellas, pero no crean que se trata de una crítica de cine, ni que cuento lo que sucede en la película. No, es el film -ya sea un cortometraje, un largometraje o una película documental-, sencillamente un disparador y me ofrece algún aspecto, alguna temperatura, algún color o palabras que me gustaron. De ahí nacieron las primeras líneas”.

Miguel decidió incursionar en la poesía y esta nueva publicación, que presentará este sábado 26 de abril en la librería Antü, ubicada en La Barranca Mall, Guaymallén, es exclusiva de ese género. El evento será gratuito, comenzará a las 19.30 horas y lo acompañarán el cantor Jerónimo Flores y el guitarrista Sebastián Kusselman haciendo jazz y tango; mientras que el escritor proyectará segmentos de los films intervenidos en el libro. El cual contiene, según adelanta, textos sobre distintos los proyectos filmográficos y la particularidad de que cada uno de los poemas está acompañado por el afiche o el cartel de la película en cuestión.

-¿Cuál fue el criterio en el que te basaste para seleccionar estas 33 películas?

-El criterio es que no hay ningún criterio (risas). No hubo plan en el libro. Sencillamente me encontré con una cantidad de textos escritos en una circunstancia muy particular en la que yo tenía que estar más o menos quieto y volví a ver películas que me han gustado mucho. Tampoco hay criterio en las épocas, ni en los directores, ni en las temáticas, ni en los colores.

El criterio fue justamente el disfrute y me sirvió a mí para escribir un poemario completo, que es algo que tenía en mente desde hace ya algunos años y creo que va a ser el primero de muchos, porque esta posibilidad de escribir poesía sobre otras artes, me parece que es un lindo camino.

Así, Miguel grafica que en este momento de su vida decidió dejar la prosa de lado, que es el género que utilizó en sus cinco anteriores libros y durante los más de 30 años en su carrera como periodista, y se zambulló en un terreno que si bien no es nuevo para él, siempre lo siente lleno de frescura; la poesía.

-¿Cómo surge la idea de escribir “33 poemas en cartelera”? Es una propuesta bastante original y distinta.

-La idea del libro surgió de casualidad porque un día viendo “Sacrificio”, una película de Andréi Tarkovsky, este director ruso maravilloso que me encanta, tenía la compu en las rodillas y empecé a escribir de una manera medio automática sobre lo que estaba viendo. No sobre la historia de lo que sucedía, sino sobre un personaje lateral que era una bicicleta negra que aparecía en varias escenas. Y me pareció que era una buena punta eso de utilizar el estímulo de algunas películas para escribir. Por lo general la literatura va a parar al cine y no sé si se hace mucho, creo que poco o nada, que el cine vaya a parar a la literatura.

Desde el primer momento supe que no iba a ser una obra docta sobre cine porque no soy un cinéfilo de estos súper informados que saben todos los detalles y eso lo dejo bastante claro en el prólogo. Yo me dejo conmover por aspectos de las películas que a veces no tienen que ver con la trama, sino con algunos desenvolvimientos estéticos vinculados a la fotografía, a algunas palabras, a los rostros, a las texturas, los colores, las imágenes sueltas. Y eso me pareció que iba directamente a la poesía, por eso elegí ese género. Que es uno en el que yo vengo afortunadamente recayendo en los últimos tres libros, donde le he empezado a dar cada vez más lugar a la poesía y en este quise que fuera exclusivamente un poemario.

Esa fue la idea, en la que también intervino mi hijo Joaquín que hizo uno de sus primeros trabajos como diseñador interpretando mis ideas, poniendo los afiches y haciendo algunos diseños gráficos interesantes para que todo tuviera un ritmo y una coherencia artística.

Así, con el apoyo y la colaboración de Danilo Arracó (Ediciones del Amante Universal) y de Pilar de Vicente Mira (Editorial Golondrina), el periodista publicó 100 ejemplares porque, como sabiamente analiza, “la poesía es una pasión de las grandes minorías”. Además, agrega que la idea era hacer una tirada pequeña pero de muy buena calidad: “Quería publicar un libro que dentro de lo posible tenga el mejor papel, el mejor diseño, la mejor estructura, que sea agradable al tacto, al olfato, que estén los cinco sentidos involucrados”.

Lo que García Urbani buscó, en definitiva, fue mostrar esta faceta de alguien a quien le gusta el cine y puede llevarlo a la poesía. Pero en ese sentido, es muy importante remarcar que los poemas no funcionan como spoiler ni están estrictamente ligados a la película. “Los poemas funcionan de manera independiente si le quitamos el afiche de la película que acompaña cada poema, cada uno por sí mismo tiene su peso. O al menos eso intenté; que tuvieran su independencia, su autonomía”, subraya.

El proceso creativo de Miguel y las múltiples artes con que se nutre

“Desde hace algunos años empecé a publicar libros, yo escribí mucho desde joven y para mí siempre la radio fue mi medio de publicación. Hasta que en 2016 decidí juntar algunos poquitos textos de todo lo que había hecho -en más de 30 años- en un libro que se llama ‘Tangos y falsas promesas’. Pero el proceso creativo es el de siempre, voy nutriéndome, trato de estar atento en la vida; tanto a los estímulos cotidianos y a las charlas con las personas, como a la visión de una película o a la música, la literatura, la poética, la mística y el amor”, describe el poeta.

Es que, en algunas circunstancias, los artistas se motivan a través de una suerte de inspiración llamada musa pero no es su caso: “No soy de aquellas personas que aguardan que la musa descienda para esperarla con una pluma de ganso en la mano (risas), sino que sencillamente me siento a escribir y de ahí empiezo a trabajar lo que en ese primer impulso cotidiano me da el oficio”.

La música, otra de las artes en las que incursiona el escritor

Este poemario, “33 poemas en cartelera”, es un ejemplo más de las veces en las que Miguel fusiona su pasión por las distintas artes. Recientemente, junto al músico mendocino Agustín Leal y al saxofonista Mauro Bianchinelli realizó una gira promocionando el disco Calle 52 lleva textos del anteúltimo libro de García Urbani, que se llama Alto del Olvido -en referencia al paraje lavallino, pero (aclara) es una suerte de metáfora, no habla puntualmente de ese lugar- y 12 de sus poemas fueron convertidos en música. “Agustín los musicalizó y ha quedado magnífico. Es una manera de difundir también, está en Spotify, en Apple Music, en YouTube y demás. Es un lindo trabajo, muy sensible con composiciones musicales propias de Agustín”.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/5mMDoTb8wTDydqbCS4hceY#login

Ficha presentación libro en Mendoza

Libro: “33 poemas en cartelera”.

Autor: Miguel García Urbani.

Presentación: sábado 26 de abril, 19.30 horas.

Lugar: Librería Antü, ubicada en La Barranca Mall, Guaymallén.

Presentación en Buenos Aires

El 4 de mayo, a las 19 horas, Miguel García Urbani presentará “33 poemas en cartelera” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Será en el stand de las letras de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis.