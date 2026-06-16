Ceibo apuesta a la tradición con su Cena Patria y un menú especial por el Día del Padre

La Cena Patria en Ceibo Restaurante es un viaje sensorial emotivo, donde en una misma noche, se entrelazan la historia de nuestro país, los mejores vinos de Mendoza y una tradicional cocina local de fuegos, en un relato vivo que solo sucede en Ceibo Restaurante.

Con más de 17 años de trayectoria, Ceibo se ha convertido en el punto de encuentro entre cultura, identidad y gastronomía. Cada Cena Patria ofrece un formato único: un menú de tres pasos diseñado por el chef Mauricio García Hudson y acompañado por la selección de vinos de la sommelier certificada Euge Loria. Ambos, nacidos y

criados en Mendoza, logran en cada edición un maridaje perfecto entre sabores y relatos, entre copa y memoria.

La dinámica de la Cena Patria tiene un sello inconfundible:

La experiencia comienza con una intervención musical que invita a sumergirse en la identidad cultural de la región. La voz y la guitarra de Cristian Ojeda recorren el repertorio del folklore cuyano, aportando el marco perfecto para una velada dedicada a las tradiciones argentinas.

Uno de los momentos más especiales de la noche llega de la mano de historiadores invitados, quienes comparten relatos sobre los acontecimientos del siglo XIX que dieron forma a nuestra nación. Estas intervenciones constituyen el corazón conceptual de cada encuentro, enriqueciendo la experiencia con contexto, reflexión y memoria.

La propuesta gastronómica rescata los sabores emblemáticos de las celebraciones patrias, reinterpretados con respeto por las recetas tradicionales y una mirada contemporánea. Locro, pasteles, carbonada, mazamorra y preparaciones elaboradas al fuego se convierten en protagonistas de una cena que rinde homenaje a la cocina argentina.

La experiencia se completa con una degustación de cuatro etiquetas especialmente seleccionadas entre prestigiosas bodegas mendocinas, pensadas para acompañar cada momento del menú y destacar la riqueza vitivinícola de la provincia.

Este proyecto cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que participa convocando a los historiadores que forman parte de cada edición de las Cenas Patrias.

La Cena Patria en Ceibo es mucho más que un maridaje: es un acto de memoria viva, de encuentro y celebración, donde cada bocado y cada copa son un homenaje a nuestra tierra y nuestra historia.

Cabe destacar que el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza Declara de Interés Legislativo Municipal el ciclo gastronomicos y cultural Cenas Patrias 2026. En reconocimiento a Ceibo restaurante por el ciclo gastronómico, cultural y por la promoción del patrimonio vitivinícola Mendocino.

Fechas confirmadas 2026:

Cena de la Insignia Patria: Viernes 19 de junio, junto a Bodegas Bianchi.

Viernes 19 de junio, junto a Bodegas Bianchi. Cena de la Independencia: Miércoles 8 de julio, junto a Animal By Ernesto Catena.

Miércoles 8 de julio, junto a Animal By Ernesto Catena. Cena del Libertador: Domingo 16 de agosto, junto a Bodega Salentein.



Lugar: Ceibo Restaurante – 25 de Mayo 871, Ciudad de Mendoza

Horario: 21 h

Precio por persona: 45.000 ARG

Menú de 4 pasos y 4 etiquetas de Bodegas exclusivas de Mendoza

Reserva y consultas (+54 9) 2615 500 588

Un almuerzo especial para celebrar el Día del Padre

La agenda de junio en Ceibo también incluye una propuesta especialmente pensada para celebrar el Día del Padre. El próximo domingo, el restaurante ofrecerá un menú de almuerzo diseñado por el chef Mauricio García Hudson, con una recepción de paté de ternera con salsa Malbec y ciabatta, empanada criolla con salsa yasgua como entrada, y dos opciones de principal: ojo de bife con hueso a las brasas acompañado de papas a la plancha con manteca de tomillo, gremolata y cherrys confitados, o rótolos de osobuco cocidos en disco de arado con pomodoro y parmesano gratinado.

La experiencia culmina con un clásico flan casero elaborado con huevos de campo y dulce de leche. Además, contará con una propuesta especial para niños, permitiendo que toda la familia pueda compartir la celebración alrededor de la mesa.

El menú tiene un valor de $42.500 por persona e incluye una bebida sin alcohol.