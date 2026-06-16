Supervielle lanza beneficios especiales por el Día del Padre en Mendoza

Con motivo del Día del Padre, Banco Supervielle presenta una propuesta de beneficios exclusivos para sus clientes en Mendoza, pensada para facilitar las compras y encontrar el regalo ideal.

9 cuotas sin interés en Shopping Palmares

Del 4 al 30 de junio, los clientes de Supervielle pueden aprovechar 9 cuotas sin interés en una amplia selección de locales del Shopping Palmares (Avda. Gral. José de San Martín Sur 2875, Godoy Cruz).

Comercios adheridos: 47 Street, Alegretto, Auguste Dupin, Bensimon, Cardón, Carter’s, Cheeky, Cloter, Dionne, Equus, Eva Miller, Eyelit, Facil Home, Hi Travellers, Increscendo, Kevingston, Knauer, Kosiuko, La Cardeuse, La Dolfina, La Martina, Las Alba, MDV, Mimo & Co, Muntany, Paula Cahen D’Anvers, Petite Maison, Plus II, Proverbio, Ricky Sarkany, Rochas, Samsonite, Selu, Silenzio, Style Store, Tascani, Woodart y Zafiro Azul.

Estas promociones se enmarcan en el compromiso de Supervielle de acompañar a sus clientes con herramientas concretas para el día a día, con la posibilidad de distribuir el gasto en cuotas sin costo adicional. El banco trabaja de manera continua para ampliar su red de beneficios y acercar propuestas de valor que se adapten a las necesidades y los momentos de cada cliente.